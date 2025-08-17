Mesajul lui Nicușor Dan, după participarea la videoconferinţa Coaliţiei de Voinţă: „Cum am putea avea încredere în Rusia?”

Autor: Catalina Sirbu
Duminica, 17 August 2025, ora 19:17
Nicușor Dan FOTO Facebook/ Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a transmis, duminică, după participarea la videoconferința Coaliției de Voință, că și-a exprimat disponibilitatea de a contribui, alături de SUA și partenerii europeni, la oferirea unor garanții solide de securitate.

Potrivit lui Nicușor Dan, ca vecini ai Ucrainei, contribuția noastră la aceste garanții de securitate înseamnă o investiție directă în propria noastră securitate. Președintele a mai afirmat că oprirea atacurilor asupra civililor și asupra infrastructurii civile este primul pas pe care Rusia trebuie să-l facă pentru a arăta că este cu adevărat angajată într-un proces real de pace.

Președintele României transmite într-o postare că astăzi, în cadrul unei noi videoconferințe a Coaliției de Voință, a discutat despre modul în care ne putem coordona eforturile în sprijinul Ucrainei, înaintea viitoarelor negocieri.

”Cu toții am fost de acord că unitatea și coordonarea transatlantică în sprijinul Ucrainei rămân sursa noastră de forță în fața comportamentului agresiv continuu al Rusiei. Oprirea atacurilor asupra civililor și asupra infrastructurii civile este primul pas pe care Rusia trebuie să-l facă pentru a arăta că este cu adevărat angajată într-un proces real de pace. Cum am putea avea încredere în Rusia, atâta timp cât continuă să ucidă oameni nevinovați?”, spune șeful statului.

”Trebuie să continuăm să exercităm presiune asupra Rusiei, inclusiv prin noi sancțiuni, până când pacea va fi realizată. Ucraina are nevoie de sprijinul nostru. Nicio decizie cu privire la Ucraina nu poate fi luată fără Ucraina. Acesta este dreptul legitim al Ucrainei”, subliniază președintele Nicușor Dan.

Potrivit președintelui, consolidarea Ucrainei înseamnă consolidarea securității Europei și a regiunii noastre.

”În cadrul Coaliției, ne-am exprimat disponibilitatea de a contribui, alături de Statele Unite și de partenerii noștri europeni, la oferirea unor garanții solide de securitate – esențiale în acest proces de pace. Istoria ne-a arătat că Rusia nu își respectă propriile angajamente. Ca vecini ai Ucrainei, contribuția noastră la aceste garanții de securitate înseamnă o investiție directă în propria noastră securitate”, mai arată Nicușor Dan.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a insistat duminică, la o conferință de presă la Bruxelles, pentru mai multă transparență în privința ”garanțiilor de securitate” care ar putea fi incluse într-un acord de pace, transmite CNN.

Nicușor Dan va participă la ședința „Coaliției Voluntarilor”, anunță Oana Țoiu. Ce discută țările europene înainte ca Zelenski să ajungă în SUA
Nicușor Dan va participă la ședința „Coaliției Voluntarilor”, anunță Oana Țoiu. Ce discută țările europene înainte ca Zelenski să ajungă în SUA
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a declarat că duminică preşedintele Nicuşor Dan va participa la formatul de discuţie al Coaliţiei de Voinţă, coaliţia ţărilor care sunt dispuse să...
Emmanuel Macron, tranșant înainte de întâlnirea din Biroul Oval. „Există un singur agresor, Rusia, un stat care propune o pace care nu este altceva decât o capitulare”
Emmanuel Macron, tranșant înainte de întâlnirea din Biroul Oval. „Există un singur agresor, Rusia, un stat care propune o pace care nu este altceva decât o capitulare”
Președintele francez Emmanuel Macron a declarat duminică, 17 august, după reuniunea Coaliției de Voință, că există un singur agresor și acela este Rusia. „Există un singur agresor,...
