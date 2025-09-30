Președintele Nicușor Dan, despre imixtiunea Rusiei în alegeri: "Mi-a plăcut foarte mult raportul procurorului general". Totuși, "încă nu avem imaginea completă"

Președintele Nicușor Dan a susținut că încă nu poate face public întregul dosar legat de imixtiunea Rusiei în alegerile prezidențiale din România, din anul 2024, întrucât "încă nu avem imaginea completă, mai avem nevoie de câteva luni".

"Am citit tot dosarul. Mai important este că față de noiembrie 2024 avem mult mai multe elemente și de context și specifice. Sunt diferite rapoarte ale unor țări europene care spun că pentru ei este un nivel de evidență că există un război hibrid pe care Rusia îl duce în Europa, inclusiv în România. Cu două obiective – de a influența pentru a avea o conducere prietenoasă sau să amplifice temerile societății și să le destabilezeze.

Mi-a plăcut foarte mult raportul procurorului general. Noi aveam pe componentă finanțare externă o probă – acel milion de euro de la Peșchir. Pe componenta de destabilizare aveam componenta pe gruparea Potra. Nu aveam până la raportul parchetului o dovadă că Rusia a interferat cu publicitatea în campania electorală. Avem dovadă că au fost mai multe siteuri unde au fost folosite firme de publicitate din Rusia. Este un fapt dezvăluit de Parchetul General. Nu avem în momentul de față imaginea completă. Probabil ne mai trebuie câteva luni. Când voi avea imaginea completă voi ieși public", a declarat Nicușor Dan.

Nicușor Dan a făcut această declarație într-o conferință de presă susținută la Timișoara, cu prilejul participării sale la evenimentul intitulat "Timișoara Cities Summit 2025". Șeful statului a asistat la acest eveniment la invitația primarului Dominic Fritz.

