Scene ireale luni seara, 14 octombrie, în Piața Unirii, din București. Edilul Nicușor Dan s-a deplasat la locul șantierului despre care edilul de la PMB susține că a fost deschis ilegal de către primarul Daniel Băluță.

„Am emis o dispoziție prin care am cerut poliției locale a municipiului București, ALPAB și Administrației Străzilor să demoleze ce e aici. Am ordonat să se desființeze construcțiile de pe terenul nostru. Am spus asta constructorului. Cred că nu vrea. Am solicitat sprijinul Poliției Naționale", a declarat primarul Dan.

Edilul Capitalei a protestat față de modul în care Poliția tratează acest conflict.

„Aceste lucruri anormale se întâmplă pentru că avem niște instituții naționale, printre care Poliția Națională, care nu a fost în stare să tranșeze această acțiune", a declarat Dan.

La fața locului ar fi existat altercații. Un polițist de la Sectorul 4 s-a plâns că doi colegi de-ai săi ar fi fost răniți.

Nicușor Dan e ferm convins că episodul violent este o înscenare și că șantierul va dispărea, mai devreme sau mai târziu.

„Dați-mi voie să nu cred așa ceva. Acesta garduri vor dispărea, pentru că România este un stat de drept (...) Unde este poliția națională?", a mai precizat Dan.

Ads

La fața locului se află și protestatarul Marian Ceaușescu, ce-l susține pe primarul Nicușor Dan. Ceaușescu susține că acest circ este o înscenare a administrației PSD.

Context

Scandalul a fost declanșat în noaptea de duminică spre luni, când Primăria Sectorului 4 a trimis un echipaj pe șantier, la planșeul de la Unirii, pentru demararea unor lucrări de reabilitare.

Potrivit PMB, Primăria Sectorului 4, condusă de către Daniel Băluță (PSD), a procedat abuziv, ilegal. Primăria Sectorului 4 a obţinut o sumă colosală, aproape 1 miliard de lei de la Guvernul Ciolacu (PSD+PNL), pentru a consolida plaşeul care susţine zona ultracentrală.

Primăria Sectorului 4 nu ar avea puse la punct toate avizele și acordurile de la Primăria Capitalei, condusă de către Nicușor Dan.

Ads