A luat Nicuşor Dan şpagă de la firma Nordis? "Bun, ca să lămurim" / Cine a încercat să-l mituiască

Primarul general, Nicuşor Dan, susţine că ”nu se pune problema” să fi luat şpagă, direct sau prin interpuşi, de la firma Nordis pentru a emite autorizaţii de construire. Reacţia primarului general vine după ce, zilele trecute, mai multe site-uri au publicat o informaţie obţinută pe surse potrivit căreia patronul firmei Nordis, Vladimir Ciorbă, soţul Laurei Vicol, fiind arestat preventiv, l-ar fi denunţat pe Nicuşor Dan.

”În special înainte de alegeri, apare câte cineva şi imediat vedem aceleaşi trusturi de presă, aceiaşi oameni care mă acuză de diverse lucruri”, a răspuns Nicuşor Dan, la Prima TV. Primarul susţine că nu s-a întâlnit niciodată cu Laura Vicol sau cu soţul său, iar singura autorizaţie de construire emisă de primăria Capitalei pentru firma Nordis a fost emisă în mandatul Gabrielei Firea. Nicuşor Dan recunoaşte că au fost dezvoltatori imobiliari care au încercat să-i ofere mită, însă pe vremea când conducea Asociaţia Salvaţi Bucureştiul.

Insider politic: Domnule Nicuşor Dan, vreau să vorbim despre denunţul făcut de domnul Ciorbă, soţul doamnei Vicol, care, fiind în arest, a spus că v-a dat dumneavoastră şpagă prin interpuşi.

Nicuşor Dan: Vă răspund la orice întrebare pe subiectul ăsta, dar înainte vreau să vedem imaginea de ansamblu, pentru că eu spun de ani de zile - şi sunt sute de hotărâri de instanţă care spun că primari au semnat, arhitecţi şefi au semnat etaje în plus, clădiri pe spaţii verzi - deci astea sunt fapte şi ele nu au o mare tracţiune într-o anumită parte a presei, ca să spun aşa. Şi pe de altă parte, din când în când, în special înainte de alegeri, apare câte cineva şi imediat vedem aceleaşi trusturi de presă, aceiaşi oameni care mă acuză de diverse lucruri. Nu se pune problema de aşa.

Ads

Insider politic: Dar aţi interacţionat cu firma Nordis vreodată, ca primar?

Nicuşor Dan: Nu.

Insider politic: Sau ca activist civic?

Nicuşor Dan: Nu, nici-nici.

Insider politic: Şi nici acel partener al dumneavoastră de la Fundaţia Eco-Civica?

Nicuşor Dan: Bun, ca să lămurim. Eu am condus multă vreme Asociaţia Salvaţi Bucureştiul şi Dan Trifu a fost preşedinte la Fundaţia Eco-Civica. Şi cele două asociaţii, împreună, nu ştiu, de 10 ori, de 12 ori, am făcut nişte litigii. A făcut şi Salvaţi Bucureştiul singur, a făcut şi Eco-Civica singură şi de 10 ori am făcut împreună nişte acţiuni împotriva unor acte ilegale. De exemplu, PUZ Parcul Tineretului sau construcţia doamnei Micşunescu din Parcul Tineretului. Ce pot eu să spun este că în acele litigii în care am acţionat împreună nu am absolut nimic de reproşat Fundaţiei Eco-Civica. Mai departe, Dan Trifu poate să răspundă la toate acuzaţiile, e major.

Insider politic: Dar aţi dat autorizaţii de construire pentru firma Nordis?

Ads

Nicuşor Dan: Nu, nu. După cum ştiţi, în Bucureşti, Primăria Capitală emite autorizaţii pe zona centrală - 7% din teren. A fost o autorizaţie, pe această 7% zona centrală, pe Bulevardul Primăverii, a fost o autorizaţie emisă în mandatul Gabrielei Firea şi recepţionată tot în mandatul Gabrielei Firea.

Insider politic: Deci nu aţi avut nicio legătură?

Nicuşor Dan: Nu.

Insider politic: Pe domnul Ciorbă l-aţi cunoscut direct?

Nicuşor Dan: Nu.

Insider politic: Pe doamna Vicol?

Nicuşor Dan: Nu cred că am vorbit vreodată în Parlament sau pe undeva. Ştiu cine este, dar să avem o întâlnire stabilită dinainte, nu. Poate aşa, ”Bună ziua!”, ”Bună ziua!”, prin Parlament.

Insider politic: A încercat vreodată vreun constructor să vă dea şpagă?

Nicuşor Dan: Foarte demult, foarte demult, când a început Salvaţi Bucureştiul, am avut, nu ştiu, două, trei, patru întâlniri cu dezvoltatori care încercau, tot timpul veneau şi spuneau: „Ce faceţi dumneavoastră e foarte bine, numai că în cazul nostru nu aveţi dreptate”. Nu ne propuneau să ne dea bani, dar spuneau: ”Cum am putea să vă ajutăm în activitatea asociaţiei dumneavoastră pe care noi o apreciem foarte mult?”. Şi după ce am făcut asta de câteva ori şi tot timpul se întâmpla la fel, am zis mai bine nu ne întâlnim ca să nu apară suspiciuni.

Ads