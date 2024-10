Nicușor Dan a explicat scandalul de la planșeul Unirii: „Nu e o chestiune de orgoliu, ci de legalitate"

Nicușor Dan, primarul Capitalei, a oferit explicația în detaliu despre conflictul cu administrația Daniel Băluță, primarul PSD al Sectorului 4.

Edilul local reales de bucureșteni a oferit explicația luni seara, 14 octombrie, pentru Digi 24. Iată principalele declarații:

- Noi am venit aici, am spus că avem dreptate, nu credeam că vom avea rezistență. Ne-am dus la poliția națională, care ne-a ținut două ore, ne-au luat declarații și ne-au spus că nu pot tranșa cine are proprietate.

- Prefectul spune că există o intabulare. Pe de o parte, este provizorie, dar nu se pot emite intabulări provizorii și, în mod evident, e eronată, pentru că nu poate instituția Apele Române să intabuleze un parc, ceva suprateran.

- Noi suntem la a treia încercare (...) Am emis această dispoziție, poliția națională e obligată să pună în aplicare un act emis de autoritate locală. Vom merge la Cartea Funciară pentru a rezolva această eroare, mâine dimineață. Nu e o chestiune de orgoliu, ci o chestiune de legalitate. Nu poate oricine să-și pună șantierul oriunde. Trebuie să respectăm cu toții legea.

- (...) Am cerut 20 de avize, dar numai cu acelea nu au venit. Nu le putem da aviz în regim de urgență, pentru că vom păți ca la pasaj. Au fost multe accidente, dintre care unul mortal. Pasajul, prea scund, a fost făcut tot de Primăria Sectorului 4.

- Nu înțeleg motivul (pentru care Băluță se grăbește), e o urgență care durează de 2 ani, avea timp să ia toate avizele pentru a face o lucrare serioasă la Piața Unirii.

- În momentul în care apare acest tip de conflict (între polițiștii de sector), poliția națională trebuie să intervină.

