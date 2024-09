După ce a semnat pentru candidatura lui Lasconi, Nicușor Dan semnează și pentru Ciucă. Ce calități îi atribuie candidatului liberal

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, afirmă că speră ca şi în viitorul mandat să colaboreze cu aleşii liberali la fel de bine ca în mandatul care se încheie. El spune că Bucureştiul şi România au nevoie de o guvernare liberală, astfel semnând pentru candidatura lui Nicolae Ciucă.

”Domnul Ciucă are o calitate - când are o problemă, încearcă să o rezolve şi nu să se gândească 'Ce ar zice presa despre ce fac eu acum'”, a declarat Nicuşor Dan care a semnat duminică, în faţa delegaţilor la Consiliul Naţional al PNL pentru susţinerea candidaturii lui Nicolae Ciucă la alegerile prezidenţiale, după ce zilele trecute a semnat şi pentru susţinerea candidaturii Elenei Lasconi.

Prezent duminică, în calitate de invitat la Consiliul Naţional în care PNL validează candidatura lui Nicolae Ciucă la Preşedinţie, Nicuşor Dan a afirmat că PNL este partidul care după 89 a contribuit la a aduce România acolo unde este azi.

„PNL-ul este partidul care după 89 a contribuit la a aduce România acolo unde este azi şi nu într-o democraţie originală, aşa cum şi-ar fi dorit-o Ion Iliescu. Bineînţeles că mai sunt multe de făcut, şi România are multe restanţe, dar lucrul ăsta trebuie subliniat şi trebuie să conştientizăm lupta PNL-ului şi a celorlalte forţe de dreapta pentru a face din România o democraţie adevărată. PNL-ul este un partid al unor primari de mare succes, de la care m-am inspirat”, a afirmat Nicuşor Dan în faţa celor aproximativ 1200 de delegaţi liberali.

El a mulţumit consilierilor generali liberali cu care a lucrat „foarte bine” în mandatul care se încheie.

„După mulţi ani de festivisme şi spoială, ne-am apucat să punem fundamentele acestui oraş. Mulţumesc încă o dată! Am puternica speranţă că o să continuăm în acest mandat, pentru că Bucureştiul are nevoie de o guvernare locală de dreapta. (...) Bucureştiul are nevoie de o colaborare cu Guvernul şi de aceea e important pentru Bucureşti, e important şi pentru România, bineînţeles, ca România să aibă o guvernare de dreapta după alegerile din decembrie.”, aspus Nicușor Dan.

„Eu sunt optimist că o să avem o guvernare de dreapta, pentru că dreapta înseamnă dezvoltare, dreapta înseamnă un mediu concurenţial, dreapta înseamnă justiţie, dreapta înseamnă prosperitate” a adăugat edilul.

Nicuşor Dan spune că l-a cunoscut pe Nicolae Ciucă şi vorbeşte despre calitatea pe are acesta o are, în opinia sa.

„Am avut ocazia să-l cunosc pe domnul preşedinte Ciucă, în mai multe chestiuni administrative şi domnul Ciucă are o calitate: când are o problemă, încearcă să o rezolve şi nu să se gândească ”Ce ar zice presa despre ce fac eu acum”. Sper că colaborăm în continuare sper să ne întâlnim după alegeri şi să guvernăm împreună Bucureştiul şi România”, a afirmat Dan.

Acesta a semnat în faţa delegaţilor la Consiliul Naţional pentru susţinerea candidaturii lui Nicolae Ciucă la alegerile prezidenţiale, după ce zilele trecute, a semnat şi pentru susţinerea candidaturii Elenei Lasconi.

