Nicușor Dan nu se teme că ar putea fi "încălecat" de servicii: "SRI și SIE trebuie să fie sub control civil"

​Primarul general al Capitalei și candidat independent la alegerile prezidențiale din 2025, Nicușor Dan, a declarat recent că nu se teme de o posibilă influență excesivă a serviciilor secrete asupra sa și a subliniat importanța menținerii acestora sub control civil. El a afirmat că, înainte de a prelua mandatul la Primăria Capitalei, existau speculații că va fi "mâncat de sistem", dar a reușit să supraviețuiască și să își ducă la îndeplinire atribuțiile. În contextul candidaturii sale la președinție, Nicușor Dan a subliniat că este rolul președintelui să adune toate energiile pentru a face din România o țară puternică.

Nicușor Dan a spus că nu se teme să fie „încălecat de servicii” și că nu se va declara învins la finalul mandatului.

„Și înainte de a prelua mandatul la Primăria Capitalei, toată lumea paria că voi fi mâncat de sistem, iată că am supraviețuit. Nu am o garanție, nu pot să spun că voi reuși, voi izbândi, dar voi face tot ce ține de mine. În orice caz, cele două servicii importante, SRI și SIE, trebuie să fie sub control civil”, a mai spus Nicușor Dan.

„Serviciile secrete au niște probleme. O problemă am văzut-o chiar acum, la anularea alegerilor, din noiembrie. Era un fenomen pe care ei trebuiau să-l vadă cu cel puțin o lună – două înainte. Nu l-au văzut. Era un fenomen pe care ei trebuiau să-l explice cel puțin acum, la trei luni după ce s-a întâmplat și iată că nu îl explică. Deci, serviciile secrete au o problemă de funcționare. Au o problemă de optimizare, un exemplu banal, poșta militară, care e o chestiune absolut banală, nu trebuie să fie la un serviciu de informații. Și au o problemă mare de control civil”, a declarat Nicușor Dan la Digi 24.

Candidatura lui Nicușor Dan a fost validată de Biroul Electoral Central, în ciuda contestațiilor depuse, Curtea Constituțională respingând toate sesizările împotriva deciziei BEC .

