Nicușor Dan a sesizat Curtea Constituțională în privința legii prosumatorilor. Ce invocă președintele

Președintele României, Nicușor Dan, a trimis vineri, 31 octombrie, către Curtea Constituțională o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cunoscută drept legea prosumatorilor. Actul normativ, adoptat de Parlament în urmă cu două săptămâni, extindea posibilitățile de compensare a facturilor pentru cei care își produc singuri energia electrică, permițând, printre altele, compensarea între mai multe locuri de consum.

Președintele susține însă că Parlamentul a depășit limitele reexaminării solicitate în decembrie 2023, introducând modificări noi care nu au fost cerute și care contravin dispozițiilor constituționale privind colaborarea loială între instituții.

Contextul legii

Legea viza reglementarea mai detaliată a regimului juridic aplicabil prosumatorilor — persoane fizice sau juridice care își produc singure energia electrică — și aducea modificări inclusiv asupra Codului Fiscal. Printre prevederile discutate se număra: creșterea limitelor de putere instalată pentru compensarea energiei; exceptarea anumitor prosumatori de la plata dezechilibrelor din rețea; posibilitatea compensării între mai multe locuri de consum; și eliminarea obligației de facturare pentru prosumatorii mici.

În decembrie 2023, Nicușor Dan, la acea vreme Președintele României, a cerut reexaminarea legii, invocând nevoia de aliniere la legislația europeană și de clarificare a unor aspecte privind echilibrul dintre drepturile prosumatorilor și cele ale furnizorilor de energie.

Argumentele sesizării

În documentul transmis Curții Constituționale, președintele argumentează că noua formă a legii a fost adoptată „cu depășirea limitelor reexaminării” prevăzute de art. 77 alin. (2) din Constituție și cu încălcarea art. 1 alin. (5) și art. 147 alin. (4).

Printre modificările criticate se numără: reducerea pragului de putere instalată pentru compensarea cantitativă de la 400 kW la 200 kW, deși acest aspect nu fusese solicitat în cererea de reexaminare; extinderea sferei beneficiarilor de la „autorități publice locale” la „autorități și instituții publice”, fără legătură cu cererea inițială; introducerea unor noi drepturi pentru prosumatorii persoane fizice cu instalații sub 27 kW, permițând utilizarea sumelor obținute pentru plata gazelor naturale; eliminarea posibilității de alegere între mecanisme diferite de compensare, deși acest punct nu fusese vizat de președinte.

Nicușor Dan susține că aceste modificări reprezintă noi opțiuni legislative și nu simple corelări tehnico-juridice, ceea ce încalcă jurisprudența Curții Constituționale privind limitele reexaminării parlamentare.

Argumente constituționale

Președintele invocă mai multe decizii anterioare ale Curții Constituționale — între care Decizia nr. 63/2018 și Decizia nr. 895/2015 — potrivit cărora Parlamentul poate modifica o lege în procedura de reexaminare doar în limitele stabilite prin cererea formulată de Președinte.

În caz contrar, se încalcă principiul colaborării loiale între instituții și se acordă Parlamentului un rol „preeminent” în procesul legislativ, ceea ce ar bloca posibilitatea Președintelui de a mai solicita o nouă reexaminare.

„Legea a fost adoptată nu doar cu încălcarea art. 1 alin. (5) și art. 77 alin. (2), ci și a art. 147 alin. (4) din Constituție”, se arată în concluzia sesizării.

Curtea Constituțională urmează să stabilească un termen pentru dezbaterea sesizării. Dacă obiecția va fi admisă, legea va fi întoarsă în Parlament pentru corecturi, iar procesul legislativ va fi reluat.

