Nicușor Dan și cele două mari propuneri pentru strategia de apărare: „Românilor le place tema corupției, dar discuția reală trebuie să fie despre reacția instituțiilor”

Autor: Monica Vasilescu
Marti, 14 Octombrie 2025, ora 19:38
224 citiri
Nicușor Dan și cele două mari propuneri pentru strategia de apărare: „Românilor le place tema corupției, dar discuția reală trebuie să fie despre reacția instituțiilor”
Nicușor Dan, președintele României FOTO Facebook/Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a anunțat că noua Strategie Națională de Apărare a Țării va avea două direcții majore de acțiune: combaterea războiului hibrid dus de Rusia și atacarea frontală a fenomenului corupției, cu implicarea Serviciului Român de Informații (SRI).

Referindu-se la prima direcție, președintele a explicat că este nevoie de o atenție sporită asupra războiului hibrid, care include „atacuri cibernetice, proceduri de dezinformare sistematică, influența în spațiul rețelelor sociale, al Federației Ruse”.

Despre corupție, Nicușor Dan a spus că SRI va avea un rol activ: „Vrem ca fenomenul corupției să fie o preocupare a Serviciului Român de Informații. Pe de altă parte, vrem ca mecanismele în care Serviciul se ocupă de acest fenomen să fie absolut constituționale și ca demarcația între Servicii de Informații și Parchet să fie foarte bine făcută”.

Rămâne, însă, întrebarea cât de mult cred românii în șansele reale de eradicare a corupției, dat fiind că aceasta este un flagel prezent de decenii în societatea românească. Sondajele recente arată că, deși cetățenii susțin politicile anticorupție, mulți rămân sceptici cu privire la impactul concret asupra vieții de zi cu zi.

Consultantul politic Radu Turcescu, expert în comunicare politică și specialist în managementul crizelor, a comentat, într-un dialog cu Ziare.com, cele două mari teme pentru noua strategie de apărare a președintelui: războiul hibrid și lupta anticorupție.

Războiul hibrid: o temă actuală și necesară

Potrivit expertului, abordarea războiului hibrid este de actualitate și extrem de importantă în contextul conflictului de la graniță, fiind o temă nouă care atrage atenția atât a decidenților, cât și a publicului larg.

„În primul rând, trebuie apreciate inițiativele președintelui, mai ales ca începutul mandatului a fost ușor greoi. Războiul hibrid este o tema nouă, de actualitate, dar extrem de necesară în contextul războiului de la graniță”, a spus Radu Turcescu pentru Ziare.com.

Corupția: o constantă în politica românească

În ceea ce privește corupția, Radu Turcescu amintește că nu este o noutate în peisajul politic de la noi. Potrivit analistului, discuția publică ar trebui să se concentreze mai degrabă pe modul în care instituțiile gestionează actele de corupție, astfel încât viața cetățenilor să nu mai fie afectată.

„Tema corupției însă nu e ceva nou. Traian Băsescu și-a construit un întreg mandat pe această temă, preluată ulterior de USR și continuată acum de Nicușor Dan. Românilor le place această temă; dar să nu uităm ca ideea corupției vine încă din antichitate. Practic, unde sunt oameni există corupție. Poate ca discuția ar trebui să fie la modul în care instituțiilor fac față actelor de corupție, astfel încât viața oamenilor să nu mai fie afectată”, a punctat Radu Turcescu în analiza pentru Ziare.com.

Nicolas Sarkozy ajunge la închisoare, s-a anunțat data. Este primul fost lider din UE care va fi încarcerat. A fost găsit vinovat de constituirea unui grup infracțional
Nicolas Sarkozy ajunge la închisoare, s-a anunțat data. Este primul fost lider din UE care va fi încarcerat. A fost găsit vinovat de constituirea unui grup infracțional
Fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy va ispăşi pedeapsa într-o închisoare din Paris începând cu 21 octombrie, au declarat luni, 13 octombrie, surse informate pentru AFP, după ce luna...
De ce crede Nicușor Dan că Republica Moldova nu este în pericol să fie atacată de Rusia. Cum s-ar fi schimbat situația dacă pro-rușii ar fi câștigat alegerile
De ce crede Nicușor Dan că Republica Moldova nu este în pericol să fie atacată de Rusia. Cum s-ar fi schimbat situația dacă pro-rușii ar fi câștigat alegerile
Președintele Nicușor Dan afirmă că Republica Moldova nu se confruntă cu riscul unui atac din partea Rusiei, atât timp cât Ucraina continuă să reziste pe front. Șeful statului a explicat...
#Nicusor Dan, #strategie aparare, #coruptie, #Presedintele Romaniei, #institutii , #stiri Nicusor Dan
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Cum verifici online vechimea in munca si contributiile sociale. Ghid util pentru angajati
a1.ro
Motivul schimbarii vesmintelor Sfintei Parascheva de 5 ori pe an. Ce se intampla apoi cu straiele
ObservatorNews.ro
Momentul in care mama si fetita ei suntspulberate pe trecere, in Capitala. Filmare cu camera de bord

LIVE ÎN 00:07:35

Ziare.com Fara Filtru,
EP. 142 - NATO atac direct la adresa Rusiei!!!

În 7 de minute

Notifică-mă

Episoade anterioare

Ieri, 20:00

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 141 - AUR conduce detașat în...

Joi, 02 Octombrie 2025, ora 20:00

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Nicușor Dan și cele două mari propuneri pentru strategia de apărare: „Românilor le place tema corupției, dar discuția reală trebuie să fie despre reacția instituțiilor”
  2. Alegerile din Capitală și reforma administrației, amânate din nou. PSD a fugit de la negocieri. "Alianța este blocată" SURSE
  3. "Cine conduce în țara asta?". Andrei Caramitru, revoltat de "șantajul" primarilor asupra Guvernului
  4. Tensiuni la vârful puterii. Mesajul tăios al lui Ludovic Orban către coaliție: „Vă readuc aminte că am dat în judecată Guvernul Ciolacu și am câștigat”
  5. Victor Negrescu vrea să fie prim-vicepreședinte PSD. Europarlamentarul s-a alăturat echipei lui Sorin Grindeanu înaintea congresului
  6. Aleșii locali cu ordine de protecție pe numele lor ar putea fi suspendați automat din funcție. USR vrea să modifice Codul Administrativ
  7. Călin Georgescu, atac la premierul României, la ieșirea din secția de poliție: "Bolojan, comportament trădător și slugarnic" VIDEO
  8. Amendamentele la Legea RCA, respinse de PSD: „Orice lege trebuie să protejeze persoanele asigurate”
  9. Avertismentul politologului Țăranu, după ce PSD s-a declarat partid „conservator”: „Progresismul a devenit o etichetă infamantă”
  10. O nouă ședință tensionată a coaliției. Subiectele fierbinți care creează tensiuni între PSD și PNL