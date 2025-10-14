Nicușor Dan și cele două mari propuneri pentru strategia de apărare: „Românilor le place tema corupției, dar discuția reală trebuie să fie despre reacția instituțiilor”

Președintele Nicușor Dan a anunțat că noua Strategie Națională de Apărare a Țării va avea două direcții majore de acțiune: combaterea războiului hibrid dus de Rusia și atacarea frontală a fenomenului corupției, cu implicarea Serviciului Român de Informații (SRI).

Referindu-se la prima direcție, președintele a explicat că este nevoie de o atenție sporită asupra războiului hibrid, care include „atacuri cibernetice, proceduri de dezinformare sistematică, influența în spațiul rețelelor sociale, al Federației Ruse”.

Despre corupție, Nicușor Dan a spus că SRI va avea un rol activ: „Vrem ca fenomenul corupției să fie o preocupare a Serviciului Român de Informații. Pe de altă parte, vrem ca mecanismele în care Serviciul se ocupă de acest fenomen să fie absolut constituționale și ca demarcația între Servicii de Informații și Parchet să fie foarte bine făcută”.

Rămâne, însă, întrebarea cât de mult cred românii în șansele reale de eradicare a corupției, dat fiind că aceasta este un flagel prezent de decenii în societatea românească. Sondajele recente arată că, deși cetățenii susțin politicile anticorupție, mulți rămân sceptici cu privire la impactul concret asupra vieții de zi cu zi.

Consultantul politic Radu Turcescu, expert în comunicare politică și specialist în managementul crizelor, a comentat, într-un dialog cu Ziare.com, cele două mari teme pentru noua strategie de apărare a președintelui: războiul hibrid și lupta anticorupție.

Ads

Războiul hibrid: o temă actuală și necesară

Potrivit expertului, abordarea războiului hibrid este de actualitate și extrem de importantă în contextul conflictului de la graniță, fiind o temă nouă care atrage atenția atât a decidenților, cât și a publicului larg.

„În primul rând, trebuie apreciate inițiativele președintelui, mai ales ca începutul mandatului a fost ușor greoi. Războiul hibrid este o tema nouă, de actualitate, dar extrem de necesară în contextul războiului de la graniță”, a spus Radu Turcescu pentru Ziare.com.

Corupția: o constantă în politica românească

În ceea ce privește corupția, Radu Turcescu amintește că nu este o noutate în peisajul politic de la noi. Potrivit analistului, discuția publică ar trebui să se concentreze mai degrabă pe modul în care instituțiile gestionează actele de corupție, astfel încât viața cetățenilor să nu mai fie afectată.

„Tema corupției însă nu e ceva nou. Traian Băsescu și-a construit un întreg mandat pe această temă, preluată ulterior de USR și continuată acum de Nicușor Dan. Românilor le place această temă; dar să nu uităm ca ideea corupției vine încă din antichitate. Practic, unde sunt oameni există corupție. Poate ca discuția ar trebui să fie la modul în care instituțiilor fac față actelor de corupție, astfel încât viața oamenilor să nu mai fie afectată”, a punctat Radu Turcescu în analiza pentru Ziare.com.

Ads