Absența președintelui de la Ziua Marinei a stârnit controverse. Unde era de fapt Nicușor Dan VIDEO

Autor: Maria Mora
Vineri, 15 August 2025, ora 14:54
1904 citiri
Absența președintelui de la Ziua Marinei a stârnit controverse. Unde era de fapt Nicușor Dan VIDEO
Nicușor Dan și familia, la slujba de Sf. Maria FOTO Captură video Youtube/Antena3 CNN

Președintele României Nicușor Dan, alături de familia sa, a participat, vineri, 15 august, la slujba de Sfânta Maria, la Mănăstirea Sîmbăta de Sus din județul Brașov.

De Ziua Marinei, președintele Nicușor Dan a lipsit de la ceremoniile tradiționale organizate la Constanța.

Șeful statului a transmis însă un mesaj public de recunoștință pentru marinari, subliniind rolul esențial al acestora în protejarea și securizarea apelor teritoriale ale României.

În absența lui, premierul Bolojan a reprezentat Guvernul la evenimentele de la malul mării, asistând la paradele navale și la manifestările dedicate marinarilor militari și civili.

„Domnul președinte m-a anunțat că nu o să vină la Ziua Marinei azi, e într-o perioadă de concedii, e în țară, va fi alături de români în altă parte, veți vedea pe parcursul zilei de azi. E decizia dânsului, pe care o respect”, a declarat ministrul Apărării Ionuț Moșteanu, vineri, la Constanța.

El a adăugat că Președintele Nicușor Dan nu va fi prezent la festivitățile de la Constanța, dar „va fi alături de români în altă parte”.

Mănăstirea Brâncovenească de la Sîmbăta de Sus se află la 20 de kilometri de Făgăraș, orașul natal al președintelui.

Președintele Nicușor Dan amintește de rolul Marinei în apărarea țării: „Regiunea Mării Negre are o importanță strategică”
Președintele Nicușor Dan amintește de rolul Marinei în apărarea țării: „Regiunea Mării Negre are o importanță strategică”
Președintele Nicușor Dan și-a exprimat certitudinea, în mesajul transmis vineri, 15 august, de Ziua Marinei, că atât timp cât ne reamintim că avem un trecut care ne leagă, un prezent...
Premierul Ilie Bolojan a devenit oficial și vicepremier interimar după plecarea lui Dragoș Anastasiu. Președintele Nicușor Dan a semnat decretul
Premierul Ilie Bolojan a devenit oficial și vicepremier interimar după plecarea lui Dragoș Anastasiu. Președintele Nicușor Dan a semnat decretul
Premierul Ilie Bolojan preia ca interimar şi funcţia de vicepremier pe care a deţinut-o Dragoş Anastasiu, înainte de demisia după scandalul cu mita dată timp de 8 ani unui inspector ANAF....
#Nicusor Dan, #15 august Sfanta Maria, #Ziua Marinei, #manastire , #stiri Nicusor Dan
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
15 august, Sfanta Maria Mare. Traditii si ce nu este bine sa faci de Adormirea Maicii Domnului. Ce semnifica Pastele verii
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
ObservatorNews.ro
Alerta de canicula in 24 de judete si in Capitala. Temperaturile vor ajunge pana la 37 grade C

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Absența președintelui de la Ziua Marinei a stârnit controverse. Unde era de fapt Nicușor Dan VIDEO
  2. Liderul AUR George Simion anunță construcția unui centru social multifuncțional la Broșteni, ca „proiect pilot” pentru partid
  3. „Marinarii sunt cartea noastră de vizită”, spune premierul Ilie Bolojan. „Azi România e membru al NATO, iar acest lucru se datorează şi forţelor navale române”FOTO/VIDEO
  4. Președintele Nicușor Dan amintește de rolul Marinei în apărarea țării: „Regiunea Mării Negre are o importanță strategică”
  5. Năsui deplânge „economia muribundă” a României. Fostul ministru acuză „casta politică mufată la toate privilegiile plătite din banii contribuabililor”
  6. Cătălin Predoiu, mesaj de Ziua Marinei: „Securitatea la gurile Dunării are un rol esențial pentru menținerea păcii regionale” VIDEO
  7. Cum se ocupă un fotomodel din Dubai de cateringul din școlile din România. Firma cu legături în PSD care primește contracte de sute de milioane de euro
  8. George Simion, ironic la adresa premierului României: „Ilie, dovedește-ne că ești de-al nostru, fă-te că lucrezi”
  9. Un fost europarlamentar își arogă victoria în fața lui Iohannis. "În baza plângerii mele, ANAF a început executarea împotriva lui"
  10. Bolojan a început "prigoana" instituțiilor din subordinea Guvernului. A cerut situația cheltuielilor și vrea reformă la "sânge"