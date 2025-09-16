Unde a dispărut SPP-istul lui Nicușor Dan, care și-a făcut fani pe Internet. Ce spune președintele despre el

Președintele Nicușor Dan a confirmat că Ionuț, ofițerul SPP care a atras atenția publicului la începutul mandatului, rămâne parte din echipa sa de protecție. Șeful statului l-a descris drept „profesionist și pozitiv”, explicând că acesta activează în continuare în cadrul rotației de echipe ale SPP.

„Sunt mai multe echipe care ne asigură protecție. Este în continuare, într-unul din schimburi. E o persoană foarte profesionistă și foarte pozitivă”, a răspuns Nicușor Dan.

Ofițerul a fost remarcat, în mod special, în ziua în care Nicușor Dan și-a dus fiica la școală, la o zi după ce a câștigat cursa pentru Cotroceni. Deși gestul Președintelui a fost bine primit, ofițerul SPP care îl însoțea a ajuns, surprinzător, în centrul atenției.

Prezența sa discretă, dar totodată impunătoare, a generat un val de reacții pe rețelele sociale.

Au început să apară rapid meme-uri, videoclipuri, postări admirative și chiar o baladă virală care lăuda trăsăturile sale fizice, descrise de fane ca fiind „nelumești”.

„Ce fain arată băiatul de la SPP!”;

„Dar ce băiat! Mândru și chipeș, ca bradul de înalt!”;

„Îl caut pe domnul de la SPP pentru o prietenă!”;

„Cum mă pot angaja la SPP? Întreb pentru un prieten”;

„Vreau și eu o zi președinte, doar pentru băiatul de la SPP!”;

„Dacă nu terminați, o să-i dea SPP-istului un SPP-ist și lui!”, se arată în câteva comentarii.

