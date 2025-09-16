Ce spune mai spune Nicușor Dan despre anularea alegerilor din România. "Am avut numeroase rapoarte din diferite țări."

Autor: Daniel Groza
Marti, 16 Septembrie 2025, ora 07:07
Nicușor Dan, președintele României - FOTO Facebook Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a subliniat că, la opt luni de la anularea alegerilor prezidențiale, partenerii externi privesc diferit fenomenul dezinformării rusești. El a arătat că numeroase rapoarte din state occidentale confirmă extinderea războiului hibrid cibernetic, ceea ce oferă un context mai clar pentru deciziile României.

El a explicat că sunt numeroase rapoarte din țări precum Marea Britanie, Franța, Spania, despre cum se manifestă această influență cibernetică de dezinformare rusească inclusiv în aceste țări.

Nicușor Dan a fost întrebat, luni, la Antena 3, dacă partenerii externi au înțeles de ce s-au anulat alegerile prezidențiale din decembrie 2024.

”În parte, cu promisiunea pe care le-am făcut-o și lor sau angajamentul sau intenția pe care mai important am făcut-o și către cetățenii români de a lămuri în detaliu ce s-a întâmplat, dar pusă în contextul pentru că de la anularea alegerilor au trecut opt luni, în acest interval de timp și înțelegerea Europei față de războiul hibrid rusesc a avansat. Am avut numeroase rapoarte din diferite țări: Marea Britanie, Franța, Spania, Italia, despre cum se manifestă această influență cibernetică de dezinformare rusească și inclusiv în aceste țări care sunt mult mai departe de flancul estic decât suntem noi”, a declarat președintele Nicușor Dan.

Ce notă și-a dat Nicușor Dan după 100 de zile ca președinte. ”La olimpiade, când mă duceam, cam primele 45 de minute nu scriam nimic pe foaia de concurs"
Ce notă și-a dat Nicușor Dan după 100 de zile ca președinte. ”La olimpiade, când mă duceam, cam primele 45 de minute nu scriam nimic pe foaia de concurs"
Preşedintele Nicuşor Dan şi-a justificat autoevaluarea de „7-8” ca şef al statului, explicând că, asemenea participării sale la olimpiade, îşi construieşte strategia în timp şi...
Cum ar trebui să arate planul de țară al României. Un economist, un politolog, un jurist, un medic și un specialist în comunicare au răspuns: „Nicușor Dan are pârghiile”
Cum ar trebui să arate planul de țară al României. Un economist, un politolog, un jurist, un medic și un specialist în comunicare au răspuns: „Nicușor Dan are pârghiile”
Președintele Nicușor Dan a transmis, recent, că România „nu are un plan de țară”. Afirmația oficialului de la Cotroceni a generat multiple reacții: de la îngrijorare și furie, până...
