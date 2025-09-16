Ce spune mai spune Nicușor Dan despre anularea alegerilor din România. "Am avut numeroase rapoarte din diferite țări."

Președintele Nicușor Dan a subliniat că, la opt luni de la anularea alegerilor prezidențiale, partenerii externi privesc diferit fenomenul dezinformării rusești. El a arătat că numeroase rapoarte din state occidentale confirmă extinderea războiului hibrid cibernetic, ceea ce oferă un context mai clar pentru deciziile României.

El a explicat că sunt numeroase rapoarte din țări precum Marea Britanie, Franța, Spania, despre cum se manifestă această influență cibernetică de dezinformare rusească inclusiv în aceste țări.

Nicușor Dan a fost întrebat, luni, la Antena 3, dacă partenerii externi au înțeles de ce s-au anulat alegerile prezidențiale din decembrie 2024.

”În parte, cu promisiunea pe care le-am făcut-o și lor sau angajamentul sau intenția pe care mai important am făcut-o și către cetățenii români de a lămuri în detaliu ce s-a întâmplat, dar pusă în contextul pentru că de la anularea alegerilor au trecut opt luni, în acest interval de timp și înțelegerea Europei față de războiul hibrid rusesc a avansat. Am avut numeroase rapoarte din diferite țări: Marea Britanie, Franța, Spania, Italia, despre cum se manifestă această influență cibernetică de dezinformare rusească și inclusiv în aceste țări care sunt mult mai departe de flancul estic decât suntem noi”, a declarat președintele Nicușor Dan.

