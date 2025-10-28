Președintele Nicușor Dan spune că scorul AUR în sondaje este o realitate. "Exprimă o neîncredere în modul în care se gestionează politic administrația în România"

Președintele Nicușor Dan s-a arătat îngrijorat de “componenta pro-Rusia din discursul AUR la care oamenii nu reacționează” și spune că nu există nicio îngrijorare că România ar putea să intre în război.

Președintele a declarat, pentru Cotidianul.ro, că scorul AUR din sondajele de opinie, care uneori trece de 40%, este o realitate.

“Exprimă o neîncredere în modul în care se gestionează politic administrația în România.

Ce mă îngrijorează într-o oarecare măsură și ceea ce este obligația noastră să o facem este componenta pro-Rusia din discursul AUR la care oamenii nu reacționează. Că există un partid populist sau există un narativ populist. Oamenii sunt liberi să creadă că sunt unii care promit și vor face, vor da case de 35.000 de euro. Că statul e mai bun decât privatul, pot să creadă asta.

Ceea ce noi cred că trebuie să facem cu toții mai mult este să spunem totuși că există un narativ care este copiat după narativul rus, că vrem să ne luptăm cu Rusia, să ducem oamenii în război și tot felul de lucruri din astea care mă îngrijorează pentru că sunt oameni care chiar le cred”, arată Nicușor Dan.

Ads

Președintele a dat din nou asigurări că România nu va fi parte a unui război în viitor.

“Nicidecum. România este membru NATO, NATO este o alianță defensivă și România, cu toate greșelile ei de politică internă, a avut o politică externă consecventă, s-a dus cu militarii în teatre de operațiuni tocmai pentru a-și dovedi atașamentul față de valorile alianței în care este. Deci nu există niciun fel de pericol de felul ăsta”, spune Dan.

El nu crede că AUR ar putea să treacă de 50% la următoarele alegeri și spune că nu vrea să facă scenarii privind desemnarea unui premier AUR.

“Nu vreau să judecăm în tipul acesta de scenarii. Adică nu există o țară europeană în care să avem un partid vădit de orientare pro-rusă care să aibă majoritate”, a declarat președintele.

Ads