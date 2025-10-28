SRI a văzut reţelele care atentau la ordinea constituţională din România, la alegerile din 2024, dezvăluie Nicușor Dan. Ce element esențial nu a fost, însă, anticipat

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, într-un interviu pentru Cotidianul, că SRI a cunoscut reţelele de oameni care atentau la ordinea constituţională din România, în perioada alegerilor prezidențiale din anul 2024, însă nu a văzut mecanismul tehnic care a făcut ca intenţia de vot pentru Călin Georgescu să sară de la 3% la 23%.

Interviul pe acest subiect a fost publicat la data de 28 octombrie 2025.

Preşedintele Nicușor Dan îi răspunde public, pe această cale, şi consilierului său pe politică internă, Ludovic Orban, care s-a întrebat cum nu a putut SRI să vadă reţelele de oameni care atentau la ordinea constituţională.

Jurnalistul a pus următoarea întrebare:

Consilierul dumneavoastră, consilierul prezidenţial Ludovic Orban, spune aşa: cum nu a putut SRI să vadă reţelele de oameni care atentau la ordinea constituţională? Cum îi răspundeţi domnului Orban?

"O întrebare foarte pertinentă. Răspunsul este că, în linii mari, această reţea era cunoscută. Adică, asta este treaba unui serviciu de informaţii. De la terorism până la ordinea constituţională să vadă care sunt potenţialele pericole şi potenţialele reţele. Şi, în felul ăsta, ei urmăresc diferiţi oameni. Asta e treaba lor", a răspuns șeful statului.

"În mare măsură, da. Şi ei au poza corectă, în opinia mea, a acestor reţele. Ce nu au văzut ei, nu au văzut mecanismul tehnic care a făcut ca intenţia de vot pentru Călin Georgescu să sară de la 3% cum aşteptau ei şi cum aşteptam noi toţi, la 23%. Asta nu au văzut", a explicat șeful statului, referindu-se la SRI.

Președintele României a dezvăluit că a discutat "la un moment dat cu un diplomat străin, chiar în primele săptămâni de mandat", acesta fiind "dintr-o țară prietenă", despre faptul că instituțiile din România n-au anticipat creșterea suspectă a voturilor pentru candidatul pro-rus.

"El mi-a spus: nici noi n-am văzut", a relatat Nicușor Dan.

"Deci România nu este singură pe lume. Este într-o reţea de state care gândesc la fel. Serviciile colaborează. Evident că niciuna din ţările aliate României nu şi-a dorit o anulare, un fenomen ca cel care a adus la anulare alegerilor în România şi deci că orice informaţie ar fi avut, ar fi comunicat. Dar am fost, iată, toţi surprinşi de abilitatea tehnologică", afirmă președintele României.

Despre angajații serviciilor de informații din România, Nicușor Dan a subliniat că "au făcut mult din ce erau obişnuiţi să facă, să aibă o imagine reală a reţelelor, fără să aibă o imagine a acestui mecanism tehnologic care a fost absolut nou pentru toată lumea. Adică nu s-a văzut, de exemplu, la alegerile din Moldova de anul trecut."

După cum se știe, ca urmare a problemelor semnalate în campania electorală și la primul tur al alegerilor prezidențiale din anul 2024, Curtea Constituțională a României (CCR) a decis anularea alegerilor prezidențiale din anul 2024. Ca urmare, turul al doilea al acestor alegeri nu s-a mai desfășurat. În turul al doilea se calificaseră Călin Georgescu, pe primul loc, și Elena Lasconi, pe locul al doilea. La alegerile prezidențiale din anul 2024, Nicușor Dan nu a candidat.

