Cine este Horia Tomescu, viceprimarul care a blocat bugetul Capitalei. In 2019 avea venituri de 770 de lei pe luna si datorii la banci de peste de 150.000 de lei

Unul dintre motivele principale pentru care Horia Tomescu i-a convins pe restul consilierilor USR -PLUS sa nu voteze bugetul Capitalei este ca acesta nu are drept de semnatura pe deciziile administrative care privesc spitalele din subordinea Primariei, ci doar atributii de coordonare.Concret, anumite hotarari, precum numirea sau demiterea de manageri de spitale, se pot face doar cu semnatura primarului general. In ecuatie mai intra si bugetul Administratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti (ASSMB) - de 355 de milioane de lei, care este controlat exclusiv tot de catre primarul general. Consilierii USR-PLUS au acuzat apoi faptul ca in timpul campaniei electorale Nicusor Dan ar fi promis ca Vlad Voiculescu va fi cel care se va ocupa efectiv de spitale, iar acum Horia Tomescu, in calitate de inlocuitor al sau, ar trebui sa faca parte din aceeasi intelegere. Consilierii USR-PLUS au mai precizat apoi un alt motiv pentru refuzul de a vota bugetul Capitalei. Ei sustin ca versiunea de buget prezentata de catre Nicusor Dan nu este realista si ca veniturile prognozate sunt exagerate."Dupa multi ani de administratie corupta si incompetenta, USR PLUS a promis bucurestenilor o reforma din temelii in spitalele din Capitala. Asta inseamna stop concursurilor aranjate si interimatelor prelungite la infinit pentru ca managerii sa fie usor de controlat politic. Concursurile trebuie sa fie corecte, deschise oricui doreste sa candideze si intruneste competentele necesare, indiferent de afilierea politica", a afirmat Tomescu, la o zi dupa ce bugetul Bucurestiului a picat la vot.Pe un site al USR-PLUS, Horia Tomescu explica ca este cetatean al Bucurestiului de peste 20 de ani si ca este medic licentiat in medicina dentara la Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" din Bucuresti. "In ultimii 17 ani am reusit, impreuna cu echipa din jurul meu, sa redau zambetul celor peste 4.000 de pacienti cu probleme de sanatate orala, pe care am avut onoarea sa ii ingrijesc", mai noteaza viceprimarul. Potrivit unei declaratii de avere publicata de Tomescu in 2020, reiese ca familia acestuia a trait cu putin peste 1.500 de lei pe luna un an intreg. Concret, in tot anul 2019, Horia Tomescu a notat ca a castigat suma de 9.300 de lei, adica in medie 770 de lei pe luna. De partea cealalta, sotia sa a castigat o suma similara - 9.500 de lei, adica 790 de lei pe luna.Tomescu a mai notat in declaratia de avere ca detine un teren la Ploiesti si alte doua, de mici dimensiuni, in Bucuresti, la care se adauga doua apartamente si o casa de locuit. Viceprimarul mai are un autoturism Dacia Duster, tablouri in valoare de 6.500 de euro, precum si mai multe conturi bancare care insumeaza aproximativ 20.000 de euro.Conflictul dintre primarul Nicusor Dan si consilierii USR-PLUS ar urma sa fie mediat, saptamana viitoare, de premierul Florin Citu si de vicepremierul Dan Barna Premierul Florin Citu a afirmat, miercuri seara, 28 aprilie, ca nu s-a discutat in coalitie despre bugetul Capitalei, dar a discutat cu liderul USR Dan Barna si au covenit sa medieze situatia, daca este cazul. "Nu am discutat in coalitie despre bugetul Capitalei. Am discutat cu domnul presedinte Barna si vom media daca este nevoie", a explicat Florin Citu.Premierul a adaugat faptul ca situatia trebuie deblocata rapid."E important sa avem un buget la Bucuresti, pentru ca orice intarziere a bugetului municipiului Bucuresti insemna intarzieri de investitii, intarzieri de facturi care se vor intoarce apoi si nu vreau sa ajungem sa cerem bani de la bugetul de stat. Solutia de compromis este sa avem un buget cat mai repede", a mai declarat premierul.Dan Barna a afirmat, referitor la respingerea bugetului Capitalei in sedinta Consiliului Municipal, ca "la prima strigare nu s-a gasit consensul", insa acesta va aparea la a doua sau la a treia strigare. Liderul USR PLUS a adaugat ca este foarte convins ca, probabil dupa sarbatorile pascale, va exista o formula de buget agreata si adoptata."Realizarea unui buget la un oras de marirea Bucurestiului este un proces foarte complex. E clar ca in momentul de fata nu s-a ajuns inca la un acord intre primarul general si grupul USR PLUS. Dialogul va continua zilele urmatoare. Sunt foarte convins ca, probabil dupa Paste, vom ajunge la o formula de buget care sa fie adoptata. Cu siguranta Bucurestiul nu va ramane fara buget", a afirmat Dan Barna miercuri la Parlament.