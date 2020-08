Basescu, despre candidatura la Primaria Capitalei: "Fiecare are sansa lui. Nu sunt in competitie cu Nicusor Dan, ci cu PSD"

"Marimea partidelor ii legitimeaza pe unii sa fie mai optimisti, unii mai optimisti decat trebuie, dar mai optimisti, a afirmat Basescu, care a precizat ca nu este in competitie cu Nicusor Dan "Fiecare are sansa lui. Marimea partidelor ii legitimeaza pe unii sa fie mai optimisti, unii mai optimisti decat trebuie, dar mai optimisti", a declarat Traian Basescu, luni seara, la B 1 Tv, referitor la candidatura sa la Primaria Capitalei. Basescu a reiterat ideea ca a fost unul dintre cei care au initiat sustinerea lui Nicusor Dan.Intrebat ce crede despre declaratia lui Nicusor Dan potrivit careia sustinatorii PMP vor vedea avantajele unui vot util si-l vor vota pe el, nu pe Traian Basescu, fostul primar general a declarat: "Eu am mai vazut campanii cu vot util. Am vazut prea multe la viata mea, prea multe competitii, ca sa cred numai in votul util. Cei care se pacaleasc cu aceasta abordre trebuie sa stie ca la votul uninominal este altfel, iar Primaria este despre cineva care poate administra Bucurestiul".De asemenea, Basescu a precizat ca nu este in competitie cu Nicusor Dan, ci cu PSD . Basescu sustine ca sunt prea multe lucruri in Capitala asa cum le-a lasat el dupa ce nu a mai fost primar general.Liderul PMP, Eugen Tomac , invita membri PMP si sustinatorii la strangerea de semnaturi pentru candidatura lui Traian Basescu la Primaria Bucuresti.