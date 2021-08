Nicușor Dan la 10 luni de la preluarea mandatului: Orașul era un pacient în comă aflat la terapie intensivă VIDEO

Primarul Nicușor Dan a declarat că a preluat „o primărie în faliment” și că o mare parte din primele sale luni la primăria Capitalei au fost dedicate stabilizării orașului.„Administrația ultimilor ani a fost o minciună. Bucureștiul așa cum l-am preluat era un pacient în comă la terapie intensivă. Când ai un pacient la terapie intensivă trebuie să-l stabilizezi. Cea mai mare parte a ultimelor zece luni a fost dedicată stabilizării.Am preluat o primărie în faliment. Au fost mai multe pericole peste care am trecut. În iarnă o centrală privată în București ne-a amenințat că ne taie căldura. Am fost în pericol să nu organizăm Euro2020. Conturile noastre de investiții erau blocate. Am fost în pericol să reziliem lucrările pentru cea mai mare lucrare de investiții din București. Ar fi însemnat să dăm înapoi sute de milioane de euro. Am fi fost în pericol ca Comisia Europeană să pună în aplicare procedura de infringement pentru calitatea aerului în București”, a explicat Nicușor Dan.Edilul a mai dezvăluit că la preluarea primăriei în conturile sale se aflau trei milioane de lei, în timp ce datoria era de o mie de ori mai mare, adică trei miliarde de lei.„Trei milioane de lei în conturile primăriei. Ce datorie avem? Trei miliarde de lei. Noi aveam de dat de o mie de ori mai mulți bani decât aveam în cont. Toate datoriile erau curente. Toți puteau în orice moment să ne blocheze conturile. Primăria era de fapt într-un faliment pe care nu-l declarase. Conturile erau blocate, creditele pentru investiții erau blocate. Cunoaștem cu toții autobuzele Otokar. Datoria pentru ele era de 165 milioane de lei. Unde suntem azi? Avem o situație financiară stabilă. Nu avem conturile blocate, am deblocat creditele pentru investiții, și lucrul cel mai important, că suntem credibili pe piață”, a adăugat primarul.Nicușor Dan a explicat apoi modul în care a redus cheltuielile primăriei și a prezentat situația după zece luni de mandat pe mai multe zone.Nicușor Dan: Am restructurat cheltuielile primăriei. Capitolul bunuri și servicii, primele 7 luni din 2021 față de 2020, o economie de 250 de milioane de lei.N-o să repet cheltuielile exagerate pe care aceste companii le-au produs. E un prejudiciu de sute de milioane de euro. Vă aduc aminte doar că în urma unui control am sesizat DNA pentru gravele prejudicii de la compania de cimitire. Am definitivat procedurile administrative pentru a închide 14 din cele 16 companii. Din acest moment rămâne doar să se desfășoare procedurile juridice. Din cele 14 companii vor fi disponibilizați 2.700 de oameni. Mulți ai plecat deja. Cheltuielile salariale - 150 milioane de lei pe an. Din cele 16 companii au mai rămas de închis companiile de parking și protecție civilă. Mai sunt patru companii pe care le ținem provizoriu. Iluminatul public, intreținerea semafoarealor, activitatea de deratizare și compania imboliară care are în proprietate blocul social din Ghencea care e în construcție.Marile lucrări deAm reușit să le deblocăm pe toate. Stația de la Glina, cea mai mare investiție a primăriei, va fi finalizată în 2020. Circulația din jurul podului de la podul doamna Ghica. Prelungirea Ghencea, lucrările încep săptămâna aceasta. Parcarea subterană Pantelimon, lucrările vor fi finalizate în octombrie. Continuă lucrările la fostul sediu al Primăriei Sectorului 5. Vom finaliza în 2022. Vom muta acolo mare parte din instituțiile subordonate care în acest moment plătesc chirii nerealiste.Punem ordine în haosul. În disperare că nu are proiecte, administrația Firea a luat proiecte de la sectoare, de exemplu anvelopări de blocuri, pe care bineînțeles că nu le-a făcut. Lucrurile pe care le facem este să transferăm investițiile mici și medii către primăriile de sector. Primăria Generală să se ocupe de marile lucrări de infrastructură.Am găsit jale înAm găsit o instituție cu 5.000 de litigii. O instituție care avea contracte cu firme de avocatură, specializate pe anumite domenii, dar pe care nu le mai plătise de doi ani. Vă închipuiți ca cineva să aibă un litigiu de 900 de milioane de euro și să nu-i plătească doi ani? E posibil așa ceva?Am găsit dosare cu mize de milioane de euro care nu erau atribuite caselor de avocatură specializate, petrnu că primăriei îi era rușine că nu-i plătise de doi ani. Am reușit să recâștigăm încrederea acestor firme de avocatură.Vom analiza contractele de închiriere din Herăstrău și satul Francez Acolo sunt sume uriașe pe care municipalitatea le pierde închiriind mult sub prețul pieței. Am alocat unei firme de avocatură litigiile cu gropile de gunoi care au mize de sute de milioane de lei. Ultimul exemplu pe care vi-l dau, am alocat analiza și propunerea de modificare a Codului fiscal în ce privește împărțirea amenzilor între Primăria Generală și primăriile de sector. Primăria Capitalei plătește 1 mld de lei pe an, subvenție pe transportul public. Dacă un călător e prins fără bilet, amenda o plătește la primăria de sector.Primăria s-a obligat să plătească lucrări, nu a plătit, de acolo vin multe litigii. Alte vin din lucrări care s-au prelungit la nesfârșit. Sunt de asemenea litigii inutile la care am renunțat. Vă aduc aminte de litigiile de 100.000 de euro la adresa jurnaliștilor a vechii administrații.Același haos l-am găsit înDesființăm regia de apă. Aceasta e precursoarea Apa Nova . E o regie care nu mai funcționează de mai bine de 25 de ani, dar care nu a fost desființată până acum. Avem o administrație de protecția animalelor, dar de protecția cailor se ocupă ALPAB. Toate aceste lucruri suntem în curs de a pune ordine. Vreau să menționez că suntem în curs de a implementa sistemul de management al documentelor, adică orice document care vine în primărie să fie scanat și în orice moment să știm o lucrare unde este.Peam semant, după cum știți, contractul pentru achiziția a 100 de tramvaie, bani europene. Primul va sosi în vara anului viitor. Fost administrație a avut două licitații eșuate pentru autobuze electrice. Vom lansa licitația și vom avea până în 2023 100 de autobuze electrice. Menționez aici, din nou aplicarea principiului hai să facem ca să zică lumea că facem. Licitația pentru tramvaiele de 18 metri. Și prea mici și prea scumpe pentru București. Am moștenit această licitație, sper să nu fim obligați de instanță să le achităm. Au început să fie aplicate amenzi pentru șoferii STB care pleacă mai târziu față de orarul lor. Avem bilete comune de transport public.Termoenergie.colapsului. Am semnat contractul de finanțare cu Comsisia Europeană, 300 mld de euro, am compensat 320 milioane de lei cu Guvernul. Am parcurs procedurile a dministrative pentru achiziția ELCEN. Așteptăm întreg sistemul energetic local, așteptăm un sprijin al Guvernului pentru ca această achiziție să aibă loc până la finalul acestui an.Ori de câte ori o să am ocazia, o să spun și o să repet, cât de important este urbanismul pentru dezvoltarea unui oraș. Degeaba faci 100 de lucrări de infrastructură dacă dai drumul la construirea haotică în oraș. Problema Bucureștiului e că nu a dat drumul la lucrările de infrastructură și construiește haotic. Sunt un suporter al șoselei de centură, a liniei de tren de centură. Dezvoltarea unui oraș trebuie să fie corectă. nu speculativă”.