Bucuresti: La ora 19.30 a fost depasit procentul de alegatori de la alegerile din 2016

Aproape 610.000 de persoane s-au prezentat la urne pana la ora 19.30.Estimarile arata ca prezenta in Capitala nu va depasi 40%, in contextul in care a mai ramas o ora si jumatate pana la ora 21, atunci cand se va incheia procesul de votare, iar intr-o ora voteaza circa 2,5% - maxim 3% din electorat.Astfel la ora 19 in Bucuresti votasera 31,86% iar la ora 18 fusese atins un procent de 29%. La ora 17 in capitala procentul inregistrat era de 26,28%, iar la ora 16 de 23,73%, potrivit datelor furnizate de catre Autoritatea Electorala Permanenta.