Bucurestiul va avea in doi ani o harta geospatiala. Anuntul primarului Capitalei

"Municipiul Bucuresti va avea in doi ani o harta geospatiala. Pe de o parte, supraterana, cuprinzand cladirile si arterele, mobilierul urban, etc. Pe de alta parte, subterana, cuprinzand toate retelele. Este proiectul despre care am discutat astazi la intalnirea de lucru pe care am avut-o cu directorul general al ANCPI, Laurentiu Alexandru Blaga", arata edilul general, intr-o postare pe Facebook Nicusor Dan mentioneaza ca Primaria va colabora cu Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si va gasi fonduri pentru a pune ordine in actele de proprietate ale tuturor imobilelor din Capitala."Pe partea de proprietate, realizarea cadastrului general al orasului este o prioritate. Vom colabora, de asemenea, cu ANCPI si vom gasi fonduri pentru a pune ordine in actele de proprietate ale tuturor imobilelor din Capitala. Va fi o colaborare de lunga durata, astfel incat sa oprim abuzurile si sa punem Bucurestiul pe traiectoria corecta si in acest domeniu", precizeaza primarul general.Noul proiect vine dupa ce cu o zi inainte Nicusor Dan a declarat ca intreg Bucurestiul trebuie sa treaca la colectarea selectiva a deseurilor si ca o dezbatere pe acest subiect va avea loc in perioada urmatoare."Am decis, impreuna, sa cream un ADI, o Asociatie de Dezvoltare Intercomunitara, Primaria Generala si cele sase primarii de sector, astfel incat sa implementam impreuna strategia de colectare a deseurilor si de tratare a deseurilor din Bucuresti si sa putem sa accesam bani europeni pe exercitiul 2014 - 2020, care erau disponibili inca din 2014 si nu au fost atrasi", a afirmat el. De asemenea, Dan a sustinut ca "tariful trebuie sa fie proportional cu cat arunca fiecare dintre locuitori".