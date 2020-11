Cand ar putea fi numit Vlad Voiculescu vice-primar. Nicusor Dan: Prima sedinta de Consiliu General al Capitalei va avea loc pe 2 decembrie

El a explicat ca alegerea viceprimarilor nu a putut sa aiba loc pana in prezent, deoarece nu au fost validati toti membrii Consiliului General."In primul rand, pe alegerea viceprimarilor, este o prevedere din Codul administrativ, care este absolut logica si care spune ca nu se aleg viceprimarii pana in momentul in care Consiliul Local sau, in cazul nostru, Consiliul General nu este intrunit in totalitatea lui, pentru ca altfel s-ar putea ca, din lipsa unor oameni care au renuntat la mandat si pana la validarea supleantilor, majoritatea sa fie alta decat cea pe care au dat-o cetatenii; aceasta majoritate provizorie sa aleaga viceprimarii pe care, dupa aceea, Consiliul nu va mai putea sa ii demita cu doua treimi. Deci am fi in situatia in care o minoritate sa aleaga viceprimarii, ceea ce nu e in spiritul legii", a precizat Nicusor Dan.Pe de alta parte, el a atras atentia ca, potrivit prevederilor Codului administrativ, validarea consilierilor se realizeaza in doua etape, iar in Bucuresti acest proces a durat doua luni."Unde este greseala in Codul administrativ - si nu cred ca e rea credinta, pur si simplu nu a vazut nimeni - a fost ca acest proces de validare a consilierilor se face in doua etape. Adica mai intai am pierdut toti o luna, inclusiv eu, ca primar, ca nu am putut sa depun juramantul decat impreuna cu prima transa de consilieri. A fost un prim proces care a durat o luna pentru validarea primei transe de consilieri. Si acum este al doilea proces care a mai durat o luna si care nu s-a finalizat, care impune validarea celei de-a doua transe, cei zece consilieri care au ramas. Prima sedinta de Consiliu o sa fie miercuri, 2 decembrie", a mentionat Nicusor Dan.