Cand se va rezolva problema caldurii in Capitala. Nicusor Dan le da vesti proaste bucurestenilor

"Aceasta este situatia pe care am mostenit-o. Nu putem face mai mult decat decat am spus ca vom face in campania electorala", declara Nicusor Dan la postul Digi 24. "Nu putem sa facem mai mult decat am spus ca vom face in campania electorala, din pacate. Exista un indicator. Acest indicator este cata apa se pierde, asa numita apa de adaos. Aceasta cantitate de apa este de trei ori mai mare decat acum 3 ani si este cu 50% mai mare fata de acum un an. Tevile din Bucuresti au cu 50% mai multe gauri decat acum un an si de trei ori mai multe gauri decat acum 3 ani.Asta este situatia pe care am mostenit-o. Oricum sistemul asta mergea taraindu-se de ani de zile, s-a mai adaugat o chestiune - erau niste lucrari, tot de carpeala, care s-a facut in fiecare an vara si care anul acesta nu s-a facut si aici este vina clara a fostei administratii, nu mai fac polemici politice ca nu mai avem alegeri, dar este clar vina fostei administratii ca toata aceasta vara nu s-au facut acele lucrari de mentenanta, de carpeala care trebuiau facute.Nu mai spun de faptul ca 4 ani nu s-au luat bani europeni si nu s-au facut lucrarile temeinice. Ce mai putem sa facem in aceasta iarna este sa actionam cat de repede se poate si sa informam cetatenii despre asta. Se mai intampla un lucru - avem un call center la care am rugat si am detasat niste oameni din primarie care au fost foarte amabili sa faca asta - se intampla sa spunem oamenilor ca o avarie dureaza de dimineata pana seara, iar ei sa constate ca si a doua zi e frig. Sunt doua fenomene pe care vreau sa le explic - pentru ca noi ne ducem, adica Termoenergetica se duce si carpeste, da drumul, foarte fericit, am reparat avaria. Si plezneste imediat dupa - acesta este un fenomen.Al doilea fenomen este ca la schimbari bruste de temperatura exista o inertie a sistemului care nu isi permite sa pompeze cat poate el sa pompeze, tocmai ca sa evite avariile, si atunci exista o inertie si dureaza uneori doua-trei zile pana ajungi sa ai temperatura. Asta este, din pacate, ce putem sa facem cu sistemul acum si sa pregatim tot ce avem de facut din primavara, sa incepem lucrarile ca sa consolidam.Urmeaza trei luni pentru bucuresteni cam cum au fost aceste ultime doua saptamani, din pacate. Va mai explic un fenomen - vineri noapte am avut o avarie majora la Elcen, ceea ce inseamna ca sectoarele 2 si 3 au suferit de sambata dimineata pana in seara asta, sper ca in seara asta sa fim in parametri optimi, si lucrul acesta se intampla pentru ca fiind asa de multe gauri pe retea, Elcen-ul ca sa compenseze trebuie sa lucreze ca un motor turat aproape la maximum. Se intampla, in momentul ala sa ai avarii si pe partea de productieO reparatie dureaza, in 95% dintre cazuri, mai putin de 16 ore, cat e de dimineata pana seara. Din pacate, este fenomenul pe care vi l-am explicat, se sparge imediat dupa. Exista un site unde sunt trecute toate avariile si toate zonele unde aveti caldura sub parametri si mai aveti un numar de telefon la care de data asta se si raspunde si la care oamenii va redau acea informatie in sensul de - daca locuiti intr-o anumita zona - cand o sa aveti din nou caldura. Din pacate, asta este tot ce putem sa facem in momentul asta si in campania electorala, repet, nu am spus mai mult", a spus primarul general al Capitalei.