VIDEO Candidatul Dreptei: "Gabriela Firea a cheltuit in patru ani, bugetul pentru cinci ani"

Nicusor Dan sustine ca primarul general Gabriela Firea minte cand spune ca nu a primit suficienti bani de la bugetul statului."PMB a primit mai multi bani in prima parte a anului 2020, decat in prima parte a anului 2019", sustine Nicusor Dan.De asemenea, candidatul Dreptei o acuza pe Firea ca a indatorat Primaria si ca "a cheltuit in patru ani, bugetul pentru cinci ani".