Adevaratul motiv al tensiunilor dintre Nicusor Dan si USRPLUS. Ce se ascunde in spatele acuzatiilor

Florin Citu: Bugetul national nu va sustine un derapaj la Bucuresti

USRPLUS nu voteaza Bugetul Capitalei

Zilele trecute consilierii generali din Capitala nu au adoptat bugetul, in contextul in care consilierii USRPLUS, acestia reprezentand cel mai numeros grup din Consiliul General, nu au fost de acord cu proiectul prezentat de edilul Nicusor Dan . Motivul invocat de acestia a fost ca bugetul prezentat de Nicusor Dan ar avea veniturile supraevaluate, insa in realitate nemultumirile sunt altele.Surse politice au dezvaluit pentruca in USRPLUS exista o ampla nemultumire la adresa actualului edil al Capitalei, Nicusor Dan fiind acuzat ca "a uitat" ajutorul substantial oferit de formatiunea politica la alegerile locale."Noi nu am mai existat pentru Nicusor Dan dupa ce s-a vazut primar la Bucuresti, ori lucru acesta se vede inclusiv in faptul ca nici nu ne mai raspunde la telefon. Multi se plang de faptul ca nu mai pot da de el, efectiv nu ne raspunde. Se comporta ca un membru PNL , si nu ca un primar ales cu sprijinul nostru si al lor. Sa nu uitam de forta pe care a reprezentat-o USRPLUS la Bucuresti, la alegerile locale. Nicusor a uitat, de aici si nebunia cu Bugetul.Cu siguranta lucrurile nu vor ramane asa, treaba asta o sa mai fie taraganata o vreme. N-am inteles nici de ce s-a declarat Nicusor Dan socat, la ce te astepti cand tu nici macar nu le raspunzi la telefon celor care te-au facut primar?", au precizat surse politice pentruDe altfel, o alta miza a conflictului dintre Nicusor Dan si consilierii USR PLUS este delegarea dreptului de semnatura pentru viceprimarul PLUS Horia Tomescu. Acesta ar vrea drept de semnatura pentru a putea numi managerii spitalelor din Bucuresti si directorul ASSMB.Edilul i-a delegat lui Horia Tomescu atributiile privind coordonarea celor 19 spitale din Capitala, insa nu si dreptul de semnatura. Prin urmare, managerii spitalelor din subordinea primariei pot fi demisi si numiti in functie numai cu acordul primarului general. Ori, si bugetul de 355 de milioane de lei al ASSMB este controlat tot de primar.Premierul Florin Citu a declarat, referitor la acest subiect, ca bugetul national nu va sustine "un derapaj" la Bucuresti. Seful Executivului a explicat faptul ca intarzierile in adoptarea bugetului care sa duca la incapacitati de plata nu vor fi sustinute din bugetul national."Am avut discutii si cu domnul primar general. Eu stiu situatia de la Bucuresti, am lucrat cu domnul primar general si anul trecut pentru a rezolva cateva dintre probleme. Am construit anul acesta bugetul impreuna. Este foarte important sa avem un buget cat mai repede la Bucuresti. Mesajul meu e clar: nu vom sustine de la bugetul national intarzieri care sa duca la incapacitati de plata, sa platim mai mult. Bugetul national nu va sustine un derapaj la Bucuresti. De aceea sunt sigur ca vor gasi o solutie cat mai rapid, se va vota bugetul si vom merge mai departe", a declarat Florin Citu.De cealalta parte, USR Bucuresti a anuntat, din nou marti, intr-o postare pe Facebook , ca nu va vota Bugetul Capitalei, despre care spune ca este unul fantezist si construit pe minciuna.Postarea integrala pe Facebook a USR Bucuresti:Negociem orice, dar nu negociem principii.Motivul pentru care Bucurestiul a ajuns de facto in faliment este minciuna. Practica de a creste cheltuielile la umbra unor venituri fictive. Tot crestem cheltuielile, dar pentru ca stim ca nu avem loc de ele in buget, mintim oficial pe toata lumea crescand veniturile din pix.Nimic bun nu va veni vreodata din minciuna.Nu putem accepta practicile pe care le criticam la primarul PSD Gabriela Firea . La doar 6 luni de la alegerile locale cand o criticam pentru un buget chiar mai mic decat cel propus pentru acest an, ni se cere acum votul pentru o minciuna.Aceste bugete fanteziste sunt motivul pentru care Bucurestiul a ajuns in faliment. Trebuie sa le punem stop.Cele mai mari venituri pe care le-a avut vreodata in istoria sa Bucurestiul au fost de 4.46 miliarde de lei (https://bit.ly/3gUTbyV). O suma foarte mare, mult peste cat au majoritatea ministerelor. Chiar daca luam in calcul inflatia (care nu va fi chiar atat de mare) si mergem pe presupuneri foarte optimiste, ajungem la sume de sub 5 miliarde de lei. Chiar si rotunjind, tot nu putem depasi suma de 5 miliarde de lei.5 miliarde de lei ne permit si sa taiem risipa mare din primarie. Ne permit si sa taiem coruptia din administratie. Si ne permit, mai ales, sa iesim din minciuna.Suntem la inceput de mandat, acum mai mult decat oricand trebuie sa fim onesti cu noi insine si sa construim pe curat. Nu putem trai la nesfarsit pe datorie. Nu putem creste cheltuielile la nesfarsit. Primarul nu cheltuie banii lui, cheltuie banii contribuabilului, luati de stat prin taxe si impozite.Felul cum asezam lucrurile acum este felul cum vom guverna patru ani de zile. Daca alegem sa inchidem ochii, care mai este diferenta intre noi si cei care au guvernat dezastruos pana acum?