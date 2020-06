Cine este politistul local care a facut presiuni asupra lui Nicusor Dan. Lider PNL: A fost inculpat intr-un dosar de coruptie

Foto: Facebook/ Ciprian Ciucu

Mai precis, politistul mentionat de Ciucu ar fi fost inculpat pentru luare de mita si trafic de influenta."Cine face presiuni asupra lui Nicusor Dan, cine a pus mana pe administratia locala din Bucuresti... un condamnat pentru luare de mita si trafic de influenta. A dirijat traficul ca sa faciliteze bruiajul!Numele lui este Petculet Stelica-Iulian, angajat al Politiei Locale sect 5, sotia lui este angajata la Politia Locala Bucuresti. Petculet a fost angajat in decembrie 2019 la Politia Locala Sector 5. Inainte a lucrat la Politia Locala a Municipiului Bucuresti, unde a comis-o," arata Ciprian Ciucu.Potrivit acestuia, politistul a fost condamnat pentru inselaciune si luare de mita."A fost arestat dupa ce a fost condamnat, chiar la terminarea turei de noapte pe care o efectuase la sediul din aleea Suter. Condamnarea i s-a tras in urma plangerii unei femei care i-a dat bani sa faciliteze fiicei sale intrarea in politie . Vedeti dovada la comentarii," mai completeaza Ciucu.El mai posteaza mai multe acte din dosarul lui Petculet, dar si o decizie de condamnare din care reiese ca politistul a recunoscut acuzatiile si a cerut sa fie judecat in forma simplificata, pentru a beneficia de reducerea cu o treime a pedepsei.