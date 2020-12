Cine sunt si ce averi au directorii demisi de Nicusor Dan din Compania de Consolidari. Coaje, parte din caracatita prezentata de actualul primar

Marius Coaje, condamnat pentru furt, prezent in caracatita lui Nicusor Dan

Alina Tarcevschi, nasa de cununie a Gabrielei Firea, demisa

Dan a anuntat ca in functia de director adjunct al Companiei de Consolidari il voi numi pe Edmond Niculusca, consilierul sau personal pe probleme de cladiri cu risc seismic si securitate la incendiu, fondatorul asociatiei ARCEN.Marius Coaje a fost consilier pentru infrastructura al fostului primar, Gabriela Firea si director adjunct al Administratiei Municipale pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic. El a fost condamnat cu suspendare pentru furt, iar Nicusor Dan l-a inclus in caracatita Firea-Pandele prezentata in timpul campaniei electorale, inainte de alegerile locale din toamna.Marius Coaje nu si-a publicat CV-ul, dar detine trei apartamente, un autoturism din anul 1987, iar in conturi are 267.000 de lei. In plus, are datorii in valoare de 268.000 de lei. In declaratia de avere completata in vara acestui an, el a raportat ca a incasat 52.017 lei din functia de consilier al primarului general si 24.000 de lei din chirii.Alina Tarcevschi a fost demisa din functia de director executiv adjunct al Administratiei Municipale pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic. Tarcevschi este nasa de cununie a Gabrielei Firea, dupa cum a declarat fostul primar intr-un interviu pentru Libertatea . Aceasta a fost numita in functia de consilier personal pentru relatii externe si protocol din octombrie 2016.Tarcevschi are un autoturism Opel si datorii catre Gabriela Firea in valoare de 11.000 de euro, un imprumut contractat in anul 2009. Sotul sau, Florin Tarcevschi are o casa de locuit si un apartament in Bucuresti Fosta directoare de la Consolidari a incasat, anul trecut, peste 240.000 de lei, 125.379 de lei de la Primaria Capitalei, unde a fost director executiv, 19.441 de la Compania de Consolidari, 56.952 de lei, ca membru in consiliul director al Termoenergetica si 38.389 de lei, ca membru in consiliul director al Companiei pentru Iluminat Public.