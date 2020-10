Ar putea Antena 3 sau RomaniaTV sa-si piarda licentele dupa modelul OTV? Expertii media spun cum pot fi penalizate derapajele celor doua posturi tv

Antena 3 si Romania TV, incalcari grave si repetate ale legislatiei

Nu a existat o consecventa institutionala a CNA

Ar trebui ca posturi precum Antena 3 sau Romania TV sa ramana fara licenta?

CNA da vina pe legislatie

OTV a fost inchis pentru neplata amenzilor

15.000 de lei amenda pentru Antena 3

In ceea ce priveste, spre exemplu, emisiunea Sinteza Zilei, moderata de Mihai Gadea, sunt invocate episoadele in care un interlop este prezentat sub anonimat ca fiind "reprezentantul legal" al unei asociatii de proprietari care, in ultima zi de campanie electorala, a adus acuzatii grave candidatului Nicusor Dan fara ca acestuia sa i se ceara un drept la replica. Sau, mai recent, modul in care este dezbatut scandalul de la Biroul Electoral al Sectorului 1.Expertii media arata cu degetul spre Consiliul National al Audiovizualului ( CNA ) care, in opinia lor, ar trebui sa sanctioneze mult mai drastic astfel de derapaje. Acestia subliniaza insa ca ridicarea licentelor celor doua posturi TV este o masura mult prea periculoasa intr-un stat democratic, dar si una care risca sa fie ineficienta. La randul lor, reprezentantii CNA arata spre legislatia in vigoare si sustin ca sanctiunile aplicate sunt cele permise de lege, blandetea amenzilor fiind luata in calcul de aceste posturi TV.Reamintim ca joi, 1 octombrie, postul Antena 3 a fost sanctionat cu o amenda de 15.000 de lei, mai putin de 3.000 de euro, pentru incalcari repetate ale legislatiei audiovizualului in cinci emisiuni Sinteza Zilei. Asta in contextul in care Trustul Intact din care face parte si postul Antena 3 a primit cei mai multi bani de la Guvern, circa 3,2 milioane de euro, pentru campania de informare pentru sprijinul presei.Ionut Codreanu, specialist in cadrul organizatiei non-guvernamentale ActiveWatch, cea care a reclamat la CNA in repetate randuri incalcarile legislatiei audiovizualului in emisiunile celor doua posturi, este de parere ca vorbim despre cazuri unde s-a abdicat de la orice cod deontologic."Sunt incalcarile deja clasice din lege, incalcarea demnitatii umane si a dreptului la replica. Nu exista o practica de a cere un punct de vedere, asistam la niste procese mediatice in direct, se dau si sentinte si nu mai exista o cale de reparat. Si nici macar de corectat, ca nu au obiceiul de a da corectii dupa ce arunca bombe si tot felul de acuzatii. Vorbim de un dezechiliu vizibil, iti dai seama din cercul de invitati in emisiune, iti dai seama din toata scenografia si din toata punerea in context, cum asambleaza toate elementele si trag niste concluzii. Antena 3 si Romania TV sunt cele mai vizibile cu acest tip de abordare.Vorbim despre niste institutii de presa care, din pacate, si asta poate fi verificat public, au prea multe legaturi cu mediul politic, si poti sa suprapui agenda institutiei de presa cu agenda actorilor politici. Ceea ce este nedrept fata de public pentru ca practic nu mai vorbim despre un public larg, ci strict despre electorat. Pare ca s-au specializat doar in comunicare electorala. Este dezarmant sa vezi ca se inflameaza si iau din retorica politicienilor, in timp ce jongleaza total necredibil, si opereaza cu termeni precum etica, adevar, echidistanta. Este nedrept pentru orice manual de jurnalism", a declarat acesta.In opinia sa, pentru faptul ca s-a ajuns la acest fenomen o vina o poarta si CNA-ul."Spre deosebire de acum doi, trei ani CNA-ul este mult mai activ, insa sunt in continuare probleme in interpretarea si aplicarea legii, nu exista un consens, membrii CNA foarte rar iau decizii in consens si se ajunge la negocieri mult prea lungi si compromisuri mult prea mari - ceea ce cred ca afecteaza imaginea institutiei atat in fata publicului, dar si in relatia cu radiodifuzorii, care cred ca profita de aceasta lipsa de coeziune. Analizele noastre preliminare asupra modului in care CNA-ul aplica sanctiunile arata ca acestea par un pic disproportionate.Spre exemplu, in primavara am avut un incident la B1TV, un derapaj din partea moderatorului, care era angajat cu subiectul pe care-l ataca, nu foarte politicos etc, iar toata povestea s-a lasat din start cu o amenda de 20.000 de lei. Vorbim de un incident unde persoana atacata era in direct, deci avea calea sa-si exprime opinia, spre deosebire de ceea ce vedem ca se intampla cu regularitate si cu frecventa la posturile acestea, Antena 3 si Romania TV, unde se practica aceste executii in absenta, si unde vezi ca dupa nu stiu cate saptamani ajung pe masa Consiliului cate cinci, sase emisiuni si la pachet primesc o amenda. Practic sunt aceleasi articole incalcate. E ciudat sa vezi ca nu stii care este punctul de referinta", a subliniat Ionut Codreanu.Ioana Avadani, directorul Centrului pentru Jurnalism Independent, este de parere ca situatia actuala, in cazul celor doua posturi de televiziune , sanctionate tardiv de catre CNA, vine in contextul unei lipse de consecventa institutionala tocmai a CNA-ului, care in toti acesti ani nu a sanctionat astfel de derapaje."Avem niste intrumente legale, care merg crescator, de la amenda pana la suspendarea emisiei si, Doamne fereste, retragerea licentei. Avem o institutie care ar trebui sa functioneze coerent, in speta CNA-ul. Si daca toate aceste lucruri se implinesc, atunci putem vorbi de masuri eficiente. Daca le aplicam cand si cand, si atunci cand problema devine ingrozitor de stringenta astfel incat sa nu o mai putem evita - nu o vom rezolva. Pana sa vorbim de inchiderea unor posturi TV mai este un proces lung si foarte clar de sanctionare. Sanctiunile se dau gradual, si de aceea este nevoie de consecventa CNA-ului. In momentul in care ai vazut ca se intimpla o anumita incalcare o sanctionezi, daca vezi ca se repeta, dai o sanctiune mai mare, si asa mai departe. Daca lasam sa treaca doi ani pana la urmatoarea sanctiune, nu e suficient. E nevoie de consecventa institutionala la nivelul CNA-ului. Iar acesta consecventa nu a existat, nu este prima plangere la adresa acestor posturi de televiziune", a declarat aceasta.Tot Ioana Avadani atrage atentia ca trebuie sa distingem intre o anumita agenda asumata si raspandirea de informatii false, fapt ce intra sub protectia dreptului la libera exprimare."In mod evident exista posturi de televiziune care au o agenda. In mod evident aceasta agenda este conectata politic, nu spun ca e comandata. Deci unii o fac ca sa atraga audienta , altii ca sa serveasca niste interese inclusiv politice. Daca un post are o anumita agenda, si isi recunoaste in mod deschis agenda, este super ok. Daca un post are o anumita agenda, si si-o ascunde, pretinzandu-se independent, este o chestiune de, sa-i spunem, onestitate fata de public. Daca un post falsifica informatii, sau pune in circulatie informatii despre care stie ca nu sunt adevarate in scopul unei agende, lucrul acesta este sanctionabil.Sa nu uitam ca libertatea de informare acopera inclusiv informatia care nu este adevarata. Daca ne uitam la cum este definita in Declaratia Universala a Drepturilor Omului, nu se face nicio referire la caracterul adevarat sau fals al informatiei care are dreptul sa circule. Dincolo de libertatea de exprimare exista obligatii deontologice, dar ma tem ca tocmai colegii de la Antena 3 au facut din termenul deontolog o vorba de ocara. Li se pare amuzant sa faci apel al deontologia meseriei. Deci nu mi se pare deloc o greseala profesionala, este clar o agenda asumata. Altfel, inchiderea unui post este o chestie ingrozitor de grava intr-o democratie", a declarat aceasta.In opinia lui Ionut Codreanu solutia retragerii licentei este cel putin o masura ineficienta, ce nu poate opri aparitia unor canale similare."Constitutia ne spune din start ca orice forma de cenzura este interzisa, nu putem sa ne gandim la astfel de masuri radicale si poate ca ar trebui sa evaluam cu mai multa rabdare daca deschidem cutia Pandorei si incepem sa stergem vocile care nu ne convin. Pe de alta parte cred in continuare cu naivitate ca publicul va deveni mai selectiv, va deveni mai critic. E aceeasi poveste ca la fake news. Nu poti sa-l blochezi, fiind arhi-prezent, si singura cale de a combate fake news-ul este adevarul.In paralel pot sa spun ca singura cale ca aceste televiziuni sa-si redreseze comportamentul este ca in jurul lor sa apara institutii de presa profesioniste, care sa reuseasca sa rupa adictia acestui tip de jurnalism. E o chestie de schimbare de generatie, nu putem sa ne asteptam ca se va schimba totul peste noapte, dar doar noi publicul putem pune presiune. Evident, cu conditia sa existe institutii de presa oneste, care sa arate cealalta fata a jurnalismului, aia mai curata, mai apropiata de principii si mai apropiata de public. Daca inchizi Antena 3 risti practic sa deschizi alte sapte Antena 3", a precizat acesta.Radu Herjeu, membru in Consiliul National al Audiovizualului, este de parere ca CNA-ul nu poate in acest moment curba astfel de practici din partea televiziunilor din cauza legislatiei si ca aceste posturi TV isi asuma din start riscul amenzilor prevazute atunci cand decid directia editoriala a unei emisiuni."Televiziunile isi iau in calcul amenzile in momentul in care isi fac programul. Televiziunile sunt constiente de foarte multe ori ca vor fi sanctionate, isi fac un calcul cam cu cat ar putea fi sanctionate, si merg inainte, pentru ca este mai convenabil. Sa ne uitam la episodul Acces Direct, si povestea aceea oribila cu Vulpita. Au fost sanctionati de N ori, cu sume maricele, mult mai mari decat se dau in general la posturile de stiri. Cu toate astea au continuat sa faca programul pentru ca stiau ca incasarile sunt mult mai mari decat amenzile pe care le-ar putea plati", a declarat Radu Herjeu.In opinia acestuia cresterea amenzilor nu reprezinta o solutie, iar majorarea sanctiunilor pana la ridicarea licentei este aproape imposibila cu actualele reglementari."Cresterea amenzilor nu este o solutie, va spun in calitate de membru CNA care a propus mai mult de jumatate din amenzile date in ultimii sase ani. Deci stiu cam cat trebuie sa fie amenzile ca sa treaca. Pentru ca daca amenzile ar fi foarte mari riscam sa ajungem in situatia in care multe posturi raman nesanctionate. Ori ideea, in opinia mea, ca fost jurnalist si membru CNA, nu este sa iei banii televiziunii, ci sa dai un semnal postului, jurnalistului, dar si opiniei publice ca acolo s-a incalcat legea. Nici pentru CNA, nici pentru cetateanul care se uita la televizor nu se schimba nimic daca dam o amenda de 10.000 sau de 50.000 de lei. Pentru ca posturile care incalca in mod constant legislatia isi permit sa plateasca, indiferent de suma. Iar daca le dam prea mari, ele sunt atacate cu succes in justitie, asa cum s-a intamplat de cateva ori in aplauzele cetatenilor.Pentru alt tip de sanctiuni, precum suspendarea licentei, ar trebui schimbata legislatia, ceea ce tine de Parlament. Suspendarea emisiei, pentru 10 minute, potrivit legii, se poate face numai in timpul jurnalelor de stiri. In acelasi timp, in timpul jurnalelor de stiri nu se dau reclame. Prin urmare, aceasta sanctiune i-ar costa mult mai putin decat o amenda. In al doilea rand, ca sa se ajunga la intreruperea emisiei de 10 minute ar trebui cel putin zece sanctiuni sub forma de amenda, care sa creasca, se porneste de la somatie, apoi dai 5.000, dai 10.000, etc. Trebuie ajuns la o amenda de 200.000 de lei inainte de a se suspenda emisia. De sase ani nu s-a dat nicio amenda de 200.000 de lei in CNA pentru aceste tipuri de incalcari. Singurele amenzi de 200.000 de lei s-au dat pentru depasirea timpului de publicitate , pentru ca acolo era vorba de bani. Acolo s-a putut da.Altfel, toate aceste amenzi, unde trebuie tinut seama si de gravitate pentru ca daca am avut anterior o amenda de 50.000 si apoi avem o prostioara, nu putem sa dam 75.000 - sa zicem ca se greseste in mod constant, ca ii dam amenda dupa amenda - mai mult, toate amenzile trebuie date pe aceleasi articole. Dupa 10, 15 amenzi, intr-un an, deci toate astea trebuie sa se intample intr-un an calendaristic, dupa aia poti sa ii intrerupi emisia de 10 minute. Dupa care se poate sa nu se ajunga la intreruperea emisiei pentru 30 de minute, daca nu este ceva foarte grav. Iar cine a participat la sedintele noastre stie cat de greu se pot obtine amenzile, fie ea si de 15.000 de lei. Apoi, s-a intamplat ca de foarte multe ori pentru abateri foarte grave sa nu putem da decat somatii fiind prima abatere, pentru ca asa cere legea. Sigur, omul de acasa vede genul de porcarii care s-au intamplat si se asteapta sa le retragem licenta. Nu merge asa", a precizat acesta.In opinia acestuia decizia inchiderii unui post este una extrem de periculoasa intr-o democratie, o putere extrem de mare de incredintat unei institutii, si subliniaza ca, in celebrul caz al OTV-ului lui Dan Diaconescu, acest post a ramas fara licenta pentru neplata amenzilor CNA."Sigur, daca un CNA si-ar pune in cap, printr-o majoritate, sa distruga o televiziune probabil ca ar putea. Insa mi se pare extrem de periculos pentru democratie acest lucru. Pentru ca nu poti sa ignori celelalte televiziuni si sa o iei numai pe una, sa o iei in fiecare sedinta, sa o amendezi in fiecare sedinta, si sa ajungi, dupa foarte multi pasi la o masura care va fi atacata in instanta, unde cel mai probabil va fi anulata. Masura inchiderii unui post, a retragerii licentei unui post, mie mi se pare antidemocratica atunci cand nu incalca acel paragraf exact din lege, ce prevede acest fapt pentru chemare la anarhie si propaganda nazista. Acolo da, dar in altfel de cazuri eu nu sunt pentru acest lucru.OTV-ul a fost inchis pentru faptul ca nu si-a platit amenzile. Exista un articol care spune ca daca in termen de sase luni un post nu isi plateste amenzile date de CNA pierde licenta. E simplu. Nici atunci nu s-a intamplat imediat, a mai durat un an sau mai mult pana cand s-a pronuntat o hotarare. E un caz cu totul si cu totul nesimilar cu ce se intampla astazi, desi la nivel editorial seamana cu ce se intampla la alte televiziuni. Dar la nivel legal nu se pune problema. Si da, televiziunile care sunt sanctionate foarte des isi platesc amenzile.Iar in ceea ce priveste statele din Uniunea Europeana, legislatiile sunt mult mai blande ca in Romania, in special in statele din vest. Poate ca in statele din est sunt foarte multe metehne ca la noi. In conditiile in care in statele din vest nu prea se incalca legea probabil ca nu s-a simtit nevoia unei inaspriri a sanctiunilor. Nu-mi imaginez sa existe in vest o modalitate prin care sa ridici licenta unui post, exceptand cazuri ca la noi, incitare la razboi sau mai stiu eu ce. Nu se pune problema. Si asta pentru ca nu a existat motiv. Un coleg britanic de la OFCOM imi spunea ca ei primesc in medie cam 500 de sesizari pe an din care doar 20 intra la monitorizare si cam 5 sunt amedate, ori noi primim 500 pe saptamana. Asta e diferenta cu tarile civilizate. OFCOM-ul nu da amenzi de milioane de lire ca sa se linisteasca televiziunile, ci televiziunile nu incalca legislatia si astfel nu ajung la OFCOM. De aceea nu cred ca amenzile mari sunt solutia. Civilizatia e solutia, educatia e solutia, si in primul si in primul rand, reactia telespectatorilor", a mai spus acesta.Reamintim ca joi, CNA a votat o amenda de 15.000 de lei pentru postul Antena 3 fiind avute in vedere cinci emisiuni Sinteza Zilei din perioada 15-24 septembrie. Dorina Rusu, membru CNA, a fost cea mai vehementa in legatura cu aceste emisiuni. Ea a propus amenda maxima pentru postul Intact - 200.000 de lei, dar articolele invocate din Lege si Cod nu au permis decat 100.000 de lei."Mie mi se pare ca tot ce s-a intamplat in emisiunile discutate astazi au fost in sensul denigrarii unui candidat. E o campanie coordonata intre cele doua posturi (n.r. Antena 3 si Romania TV) si mi se pare ca emisiunile sunt coordonate la nivel politic.Cred ca toate povestile astea au un scenariu clar si am fost mintiti si pe banii nostri. Am fost mintiti zi de zi pe banii nostri, ai bucurestenilor!Mie mi se pare ca ce s-a intamplat in perioada asta este o lovitura la adresa meseriei de jurnalist. Pot sa-l numesc chiar terorism mediatic! Nu este jurnalism in adevaratul sens al cuvantului", a spus aceasta in sedinta CNA.Singura amenda ce a trecut a fost cea de 15.000 de lei propusa de Radu Herjeu.In seara aceleiasi zile, Mihai Gadea a anuntat ca postul TV va intenta procese tuturor celor care au calomniat televiziunea in urma dezvaluirilor facute in cazul posibilelor fraude de la alegerile locale."Vom intenta procese tuturor celor care au facut acest lucru, inclusiv acelui membru CNA care si-a permis sa foloseasca cuvinte inacceptabile la adresa postului nostru de televiziune. Nu mai merge asa! Cine are impresia ca poate sa calomnieze, sa minta, sa injure si asa mai departe, trebuie sa plateasca pentru asta", a spus Mihai Gadea, joi seara.Citeste si: