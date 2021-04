Cum se impart taberele din USR-PLUS in scandalul pe bugetul Capitalei. Nicusor Dan, atacat cu aceleasi formule folosite de PSD

Pe langa valul de critici ale consilierilor USR -PLUS condus de catre Horia Tomescu, inlocuitorul lui Vlad Voiculescu in functia de viceprimar, Nicusor Dan a fost atacat si de lideri cu greutate.Unul dintre acestia este ministrul fondurilor europene, Cristian Ghinea , care l-a acuzat pe edilul Bucurestiului ca nu raspunde la telefoanele consilierilor USR-PLUS, precum si ca nu respecta protocolul si ca "face bugetul ca Firea". Totodata, Ghinea s-a referit la Nicusor Dan cu apelativul "Mesia din debara", o formula asemanatoare folosita de catre PSD contra lui Nicusor Dan in campania electorala de anul trecut."I-a tratat pe consilierii USR-PLUS ca pe aia mici si prosti care il voteaza orice ar fi. Dl Nicusor Dan sufera de sindromul de 'Mesia din debara'. Il stiu foarte bine de la USR. El sta intr-o debara si este un fel de Mesia. Nu vorbeste cu nimeni, nu da telefoane, nu raspunde la telefoane si da bule. Toata lumea trebuie sa stea drepti si sa execute ca da el bule. Nu merge asa! E primarul Captalei, nu a fost votat sef la Soimii Patriei", a declarat Ghinea, intr-un interviu pentru Spotmedia.Atacul lui Ghinea aminteste de formulele folosite de catre PSD anul trecut in campania electorala, cand il acuza pe Nicusor Dan ca a "stat ascuns in debara" in timpul pandemiei. Ba mai mult, in timpul unei conferinde de presa sustinuta de catre Nicusor Dan, fostul viceprimar Aurelian Badulescu a bruiat constant evenimentul, ba chiar la un moment dat a adus un mobilier in forma de dulap.Ironii au venit si din partea europarlamentarului PLUS Dragos Pislaru , care s-a folosit de o mema cu Nicusor Dan in rolul principal, pentru a descrie situatia cu bugetul Capitalei."Cam asta este povestea bugetului Capitalei care nu a fost votat astazi. Si vin si va intreb: Voi ce ati face in locul Mariei?Sa aveti nevoie de mancare pentru a hrani copiii, de rechizite, adica educatie, de a asigura sistemul de sanatate, si sa nu stiti cu ce bani sa obtineti toate astea? L-ati crede pe Ion, ca zice ca asa sunt lucrurile, cand veniturile astea de 2 miliarde nu au fost realizate in ultimii doi ani de zile? ", a adaugat Pislaru intr-o interventie la Digi24.De cealalta parte insa, deputatul USR Tudor Benga a criticat pozitia colegilor sai de partid fata de edilul Capitalei si dezvaluie ca majoritatea conducerii aliantei "il uraste pe Nicusor", catalogand asta drept "dizgratios" avand in vedere ca "marea lor majoritate si-au inceput carierele plitice pe spatele muncii de peste un deceniu a lui Nicusor". Mai departe, Benga le-a transmis colegilor din alianta ca daca "nu-si baga mintile in cap", "USR-PLUS va avea enorm de pierdut" la alegerile din 2024."Doi la mana, realitatea seaca e ca leadership-ul USRPLUS, in marea sa majoritate, il uraste pe Nicusor. Ceea ce e cel putin dizgratios, ca sa nu folosesc cuvinte mai tari, dat fiind ca marea lor majoritate si-au inceput carierele politice pe spatele muncii de peste un deceniu a lui Nicusor. Leadershipul USRPLUS a facut tot posibilul sa il arunce pe Nicusor sub autobuz in iarna 2019-2020. Faptul ca nu au reusit se datoreaza atat PNL -ului cat si noua, putinii ametiti din opozitia interna din USR, care am reusit sa tinem acest ultim front in biroul national reunit inainte sa fim spulberati in vara si toamna anului trecut", spune Benga pe Facebook. Singurul consilier din CGMB care a avut o pozitie publica contra celei din partid si a votat bugetul Capitalei a fost Ana Ciceala."Eu sunt in minoritate fata de colegii mei in ceea ce priveste votul bugetului Capitalei, de fapt fata de unii dintre colegii mei. Am formulat amendamente zilele trecute, am participat de asemenea, fiind membru in Comisia de Buget a CGMB, la nenumarate sedinte de comisie in ultimele zece zile, cred ca au fost peste 33 de ore de Comisie de Buget, in care s-au dezbatut bugetele tuturor institutiilor subordonate si directiilor din Primarie. Consider ca acest buget a fost dezbatut, am formulat amendamente pe care le voi sustine si in plen si sunt pentru votul acestui buget, chiar daca majoritatea din Birourile Municipale reunite USR PLUS Bucuresti si dintre consilierii generali sunt se pare impotriva", a afirmat Ciceala intr-o interventie la RFI.