Nicusor Dan, noi acuzatii la adresa Gabrielei Firea: Cheltuielile pentru spatii verzi au crescut cu 30%, dupa infiintarea companiilor municipale

"Companiile municipale sunt o sursa uriasa de pierderi pentru bugetul Municipalitatii. Noi cheltuim cu companiile municipale pentru spatii verzi cu 30% mai mult decat cheltuiam inainte, fara companiile municipale, cand lucrarile erau facute fie de ALPAB, fie de firme care erau angajate pe licitatii de ALPAB. Sunt alte segmente in care sunt cheltuieli cu 50% mai mult. Primeam niste bani pe Administratia Strazilor, pentru locurile de parcare, undeva la 10-15 milioane de lei. Acum, cu Compania de Parking, primim sub un milion de lei", a aratat Nicusor Dan, intr-o declaratie acordata presei.El a mentionat ca o parte din angajatii companiilor respective vor fi preluati la administratiile din subordinea Municipalitatii."Sunt multe colective care sunt interesante si de pastrat, cum sunt de exemplu angajatii de la Compania de Managementul Traficului. Exista de asemenea un colectiv foarte interesant la Compania de Protectie Civila si Voluntariat. De fapt ei sunt un colectiv de vreo 30 de arhitecti care fac documentatiile pentru avizele ISU. Bineinteles, sunt paznici, angajatii de la Compania de Parking, care stau si verifica daca oamenii isi platesc taxa de parcare - pe acestia o sa ii preluam, dupa analiza, in administratiile pe care le avem deja", a spus Nicusor Dan.Intrebat cum comenteaza acuzatiile conform carora companiile municipale nu vor fi desfiintate, deoarece exista persoane interesate sa ocupe locuri in adunarile generale ale actionarilor si in consiliile de administratie, Nicusor Dan a negat acest lucru."Este o vointa politica a primarului si a majoritatii din Consiliul General pentru a inchide marea majoritate a acestor companii ilegale. Sunt foarte putine exceptii. De exemplu, Energetica Servicii, care este un fel de satelit al Termoenergetica, si care deja are contract pentru schimbarea unei bucati din reteaua de termoficare. Ea nu va fi inchisa, pentru ca ar fi ilogic sa o faci. (...) Daca fostul primar general plange de grija bugetului local, sa se uite la salariile pe care le-a dat apropiatilor sai, in consiliile de administratie pe care le pomeneste. Si dupa ce noi vom schimba luni, in sedinta CGMB, componenta Adunarii generale - in Adunarea generala pozitiile nu sunt platite - abia dupa ce acesti consilieri generali din adunarile generale vor numi noile consilii de administratie, abia dupa aceea o sa ne putem uita la salarii si o sa vedem daca au fost sau nu au fost interese. Nu o sa fie interese", a spus Nicusor Dan.