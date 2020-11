Nicusor Dan, despre inchiderea pietelor: E greu sa gestionezi. Intr-o buna masura e o decizie justificata

"Este o decizie care e intr-o buna masura justificata, pentru ca e greu sa gestionezi, sa ajungi sa impui niste masuri punctuale, cu circuite si sa le si urmaresti. E o decizie dificila. Ea este compensata de vointa pe care o avem de a duce toata activitatea din interior in exterior", spune Nicusor Dan, potrivit Mediafax Primarul general al Capitalei afirma ca s-a intalnit cu seful DSV pentru a gasi o solutie pentru producatorii agricoli, iar in weekendul acesta sau cel urmator va exista acelasi numar de tarabe afara.Dan precizeaza ca, in situatia in care nu ar fi fost votat amendamentul referitor la continuarea activitatii pietelor in stare de alerta, pietele tot s-ar fi mutat in exterior.