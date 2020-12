Consiliul General al Capitalei a adoptat rectificarea bugetara. Datoria Termoenergetica, diminuata cu 300 de milioane de lei

"Este vorba de extinderea limitei pentru stimulentele pentru persoane cu dizabilitati - adulti si copii - si celelalte pe care le cunoasteti, pentru nou-nascuti, pentru femei insarcinate, pentru familii monoparentale si pentru limitarea abandonului scolar. Se acorda de catre PMB toate aceste stimulente, insa limita prevazuta in buget a fost deja atinsa si a fost nevoie ca noi sa extindem aceasta limita. De asemenea, limita a fost atinsa pentru subventia la caldura si pentru subventia pentru transportul public", a precizat edilul general, Nicusor Dan Pe de alta parte, consilierul municipal PSD Aurelian Badulescu a anuntat ca grupul social-democrat va ataca in instanta hotararea care vizeaza mecanismul SWAP de compensare a datoriilor, acuzand ca acesta nu respecta prioritatea arieratelor si ar putea prejudicia bugetul de stat."Ati inteles sa ascundeti prin acest raport de specialitate o manevra tehnica pe care dumneavoastra vreti sa o faceti, in complicitate cu cei care v-au ajutat sa ajungeti primar, respectiv cei de la Ministerul Finantelor, acel giumbusluc financiar prin care eu am inteles ca nu mai vin banii pe care ii datora Guvernul Primariei, ci din acte, dintr-o manevra - sa spunem, tehnica - ajung practic in pusculita ELCEN, in felul acesta indepartandu-ne de la legea bugetului de stat si de la ordinea de prioritati. Trebuie sa intelegeti ca bugetul Municipiului Bucuresti are o serie de arierate, pe care noi trebuie sa le achitam. (...) Stiu ca v-ati consultat indelung cu ministrul Finantelor, insa va rog sa aveti in vedere (...) consilierii PSD vor ataca in instanta aceasta chestiune", a spus Badulescu.Nicusor Dan a replicat ca, prin acest mecanism, datoria Termoenergetica se diminueaza de la 450 la 150 de milioane de lei."Acolo unde spuneti ca o sa atacati, e vorba de 300 de milioane pe care, prin mecanismul SWAP de compensare, Guvernul i-a acordat Bucurestiului din datoria pe care o are catre Termoenergetica. Deci, practic, din acest moment, datoria catre Termoenergetica, care era undeva la 450 de milioane de lei, a ajuns undeva la 150 de milioane de lei, prin acest mecanism de compensare", a explicat edilul general.La randul sau, directorul general al Administratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti, Vasile Apostol, a aratat ca aproximativ 24 de milioane de lei de la capitolul "Bunuri si servicii" de la ASSMB vor fi transferati catre spitalele COVID, pentru a creste numarul de paturi ATI."La acest moment, in cele 6 spitale declarate COVID de catre Ministerul Sanatatii avem la dispozitie 78 de paturi ATI. Intentionam sa infiintam 10 paturi ATI la Spitalul Sf. Stefan, 16 paturi ATI la Spitalul Victor Babes si alte 25 de paturi ATI la Spitalul Colentina, pentru care, la acest moment, din perspectiva demersului, am depus documentatia privind eliberarea certificatelor de urbanism, in vederea documentatiei ISU, documentatie incipienta demersului. Transferul se raporteaza la sume ce se aloca spitalelor. Vor merge aproximativ 5 milioane de lei catre Spitalul Victor Babes pentru investitia in paturile ATI, 2 milioane pentru Spitalul Colentina, 500.000 pentru Spitalul Sf. Stefan, 500.000 pentru Malaxa, 800.000 pentru Spitalul Cantacuzino, care are incepand de acum doua saptamani opt paturi COVID", a precizat Apostol.Conform hotararii adoptate, veniturile la bugetul local se diminueaza cu 191 de milioane de lei (ajungand la 6,83 miliarde lei). Cheltuielile Primariei Capitalei se diminueaza cu 242 milioane lei.Cheltuielile Directiei Generale de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti vor fi suplimentate cu 54 de milioane de lei, iar ale Administratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale cu 39 de milioane de lei.In schimb, cheltuielile Administratiei Strazilor vor fi diminuate cu 40 de milioane de lei, ale Centrului pentru Seniori cu 3,1 milioane lei, ale Clubului Sportiv Municipal Bucuresti cu 8,9 milioane lei, iar ale Directiei Generale de Arhitectura Peisagistica si Monumente de For Public cu 22,6 milioane lei.Pe 28 noiembrie, Nicusor Dan anunta ca, pana la sfarsitul lunii decembrie, va fi compensata datoria de 400 de milioane de lei catre ELCEN. Primarul general afirma ca PMB nu si-a achitat la timp subventia catre operatorul ei (RADET, iar ulterior Termoenergetica), iar acesta nu si-a putut plati datoriile catre ELCEN, care nu a putut achita mai departe catre Romgaz si alti furnizori."Ce am reusit sa facem este sa accesam din punctul de vedere al Primariei si al Termoenergetica mecanismul SWAP de compensare a datoriilor pe care autoritatile locale le au catre operatori care, la randul lor, datoreaza bani catre ANAF si mai departe, partea ELCEN, care a accesat un al doilea mecanism in situatia in care un organism are o datorie la stat si si-o plateste intr-un termen, 15 decembrie, i se sterg penalitatile, deci ambele mecanisme sunt facute ca sa curete situatia financiara atat pe partea de autoritati locale, cat si pe partea de operatori, astfel incat fiecare dintre ei sa poata sa acceseze fonduri europene", a declarat Nicusor Dan.