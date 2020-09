GRAFIC Care este prezenta la vot in Bucuresti, comparativ cu 2016, si ce estimari sunt pana la finalul zilei

La alegerile locale din 2016, la finalul zilei, prezenta din Bucuresti a fost de 33,23%.Estimarile arata ca prezenta in Capitala nu va depasi 40%, in contextul in care au mai ramas doua ore si jumatate pana la ora 21, atunci cand se va incheia procesul de votare, iar intr-o ora voteaza circa 2,5% - maxim 3% din electorat.Astfel la ora 18 in Bucuresti votasera 29%, ceea ce inseamna ca in ultima jumatate de ora, pana la ora 18.30 mai votesera inca 1,5 procente. La ora 17 in capitala procentul inregistrat era de 26,28%, iar la ora 16 de 23,73%.Vedeti mai jos un grafic al evolutiei prezentei la vot in Capitala realizat de jurnalistul Andrei Tiut.