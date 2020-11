Guvernul anunta un proiect pentru modernizarea a 3 centrale de energie termica in Bucuresti. Nicusor Dan: Dintr-un necesar de 1,5 miliarde euro, acum avem 0,5

"Am avut o discutie punctuala pe incalzirea municipiului Bucuresti. Am avut o discutie foarte serioasa si aplicata impreuna cu conducerea Elcen, secretar de stat cu domnul Dan Dragan care se ocupa de Fondul de Modernizare si doamna Nicolaescu. Am discutat problema Elcen, problema incalzirii municipiului Bucuresti, problema retelelor de termoficare primare si secundare. Evident gasim solutii la nivelul Ministerului Economiei. Ieri am anuntat intr-o conferinta de presa iminenta iesire din insolventa a companiei detinute de minister, Elcen. Se va intampla acest lucru. Astazi am discutat la Minister, ne-am uitat pe proiectele depuse pe Fondul de modernizare. Elcen a depus trei proiecte pentru modernizarea si cresterea randamentului centralelor Progresul, CET Vest si Sud. Per total vorbim de 370 milioane euro proiecte care vor fi finantate, prin Fondul de Modernizare, incepand cu anul viitor. Vorbim despre o crestere a eficientei energetice si o crestere a eficientei in exploatare de la undeva 50% acum spre 97-98%, dupa modernizare.Practic vorbim inclusiv de o scadere a pretului la gigacalorie, crescand aceasta eficienta. Vorbim de echilibrarea sistemului de incalzire in Bucuresti, pentru ca in momentul de fata pompam din CET Sud ca sa ajungem in nordul Bucurestiului. Acolo exista un dezechilibru si avem un alt proiect pe care alta companie a noastra, SAPE, il face pe amplasamentul vechii termocentrale CET Titan. Acolo vorbim de o investitie de 58 milioane euro pentru a construi un CET nou, cu acelasi randament de 50 de megawati, si cand vom finaliza acest investitii putem spune ca sistemul de incalzire al municipiului Bucuresti este cu cogenerare de inalta eficienta si asigura securitatea energetica a Bucurestiului, prin producerea de energie electrica, pe inelul Bucurestiului, cat si securitatea termica, prin asigurarea agentului termic in Capitala", a declarat Virgil Popescu, la finalul intalnirii de lucru cu premierul Ludovic Orban si primarul general al Capitalei Nicusor Dan, si reprezentantii ELCEN, pe tema furnizarii energiei termice in Bucuresti.Ministrul Economiei a reamintit de contractul semnat de primarul general privind reabilitarea unei parti din reteaua termica."Domnul Nicusor Dan a semnat contractul pentru reabilitarea unei parti din reteaua termica. Am spus tot timpul ca in paralel cu modernizarea companiilor care produc energia termica si electrica, trebuie reabilitat si sistemul. Sunt convins ca impreuna cu PMB vom reusi ca in sfarsit, in mandatul 2021-2024 sa rezolvam acest lucru, sa nu mai avem probleme cu incalzirea municipiului Bucuresti", a completat Popescu.La randul sau, Nicusor Dan a afirmat ca necesarul pentru modernizarea retelei de distributie este de 1,5 miliarde, dintre care exista 0,5 miliarde."Am spus la inceputul mandatului ca sistemul termic din Bucuresti e una dintre prioritatile mele. Avem mai multe probleme. Avem o problema financiara istorica si acesta a fost obiectul discutiei cu ministrul de Finante de dimineata. Exista acest Fond de Modernizare pentru cele trei din cele patru mari centrale pe care le are Bucuresti si aplicatia pe care Elcen a facut-o catre acest Fond de Modernizare. Exista problema distributiei agentului termic, unde in urma cu doua-trei saptamani am semnat acel contract cu Ministerul Fondurilor Europene, de 300 milioane euro. Domnul prim-ministru ne-a mai mai promis 200 milioane. Ne ducem pe productie trebuie sa ne ducem la jumatate miliard de euro. Pe ceea ce inseamna modernizarea retelei, ne ducem la un necesar de 1,5 miliarde din care, pentru moment, avem 0,5 miliarde, dar exista bani pe care Bucurestiul sa ii acceseze, trebuie doar ca noi sa ne miscam sa face licitatiile, contractele si sa lucram in viteza", a declarat edilul.Acesta a adaugat ca modernizarea centralelor "inseamna eficienta economica, producem si energie electrica si agentul termic mai ieftin si inseamna un mare plus pe reducerea poluarii. Avem un risc de infringement pe oxizi de azot, unul pe dioxid de carbon, unul pe poluarea cu praf si construirea de centrale pe Bucuresti inseamna o reducere substantiala".Premierul Ludovic Orban a explicat ca Romania va beneficia in perioada mare de finantari importante de la nivel european."In urmatoarea perioada, Romania va beneficia de finantari extrem de importante de la nivel european. Primul pilon este bugetul UE in cadrul exercitiului financiar multianul 2021-2027. Un pilon extrem de important in care Romania e una dintre putinele tari care beneficiaza de o crestere a finantarilor. Al doilea pilon e cel reprezentat de Planul de Rezilienta si Recuperare, in valoare de 33 miliarde. Romania beneficiaza de finantare in cadrul programului SURE, finantat de la nivelul Comisiei Europene. Am primit vestea ca vom putea accesa primele 3 miliarde de euro, iar banii vor fi folositi pentru sustinerea companiilor si alte masuri care sa permita, in situatia de reducere a cererii, statul sa poata sa finanteze companiile, pentru a putea recupera locurile de munca", a spus Orban.Seful Executivului a vorbit si despre Fondul de Modernizare care este mai putin cunoscut, iar tara noastra va beneficia de circa 6 miliarde euro pentru a finanta proiecte in mai multe domenii si bani vor proveni dintr-un procent de certificate CO2."Mai putin cunoscut este un alt pilon: Fondul de Modernizare. In perioada 2021-2030 Romamnia va beneficia de aproximativ 6 miliarde euro pentru finantarea unor proiecte in mai multe domenii. De unde vin banii? Dintr-un procent de certificate CO2. Exista mai multe tari care beneficiaza de aceasta finantare. Romaniei ii revin aprox 200 milioane de certificate care ne duc la garantia unei finantari de chiar peste 6 miliarde euro. Banii pot fi folositi pentru a finanta de regula cheltuieli de investitii in Pilonul I si II, primul e destinat investitiilor in capacitati de producere prin cogenerare si investitii in energie verde regenerabila, modernizarea investitiilor de transport a energiei termine. Pilonul II este 30% din suma sunt pentru capacitati pe gaz care nu functioneaza in sistem de cofinantare", a completat prim-ministrul.Ludovic Orban a vorbit si despre proiectele Elcen finantate prin acest fond."De exemplu, pentru Elcen, prin cele 3 proiecte, se va produce energie termica in cogenerare, in cele 3 CET-uri. Aceste finantari nu vor fi doar pentru Bucuresti, ci vor fi pentru toata tara. Aceasta resursa e extrem de importanta pentru ca poate fi folosita sa finantare un domeniu care nu a beneficiat de investitiile necesare in 30 de ani si anume productia de energie termica care sa alimenteze in Bucuresti si marile orase. Foarte multe resurse publice sunt alocate pentru a finanta intr-un fel lipsa de eficienta a acestor sisteme.Tot acesti bani vor fi utilizati in cadrul unor proceduri de selectii transparente, pe baza unor criterii care vor fi stabilite de Guvern, evident tinand cont de toate exigentele la nivel european. Ma bucur enorm ca in Bucuresti, impreuna cu un primar general serios, care este hotarat sa fie in parteneriat cu Guvernul, vom putea sa generam cu adevarat capacitate a productiei de enegie termica si electrica si care sa permita, refacand si reteaua de distributie sa putem sa furnizam energia termica la un pret mult mai mic. Cu cat sunt pierderile mai mici si din cladiri, vom avea si un proiect pentru reabilitare termica, putem sa crestem rapid eficienta termica si sa oferim servicii de calitate", a conchis premierul.CITESTE SI: