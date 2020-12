In prima sedinta a Consiliului General al Municipiului Bucuresti nu s-au ales viceprimarii. Ce a spus Nicusor Dan

"Nu avem in momentul de fata pe ordina de zi alegerea viceprimarilor pentru ca Codul Administrativ ne spune ca nu putem sa facem asta decat in momentul in care CGMB e in componenta sa completa. E o chestiune logica pentru ca altfel s-ar putea ca viceprimarii sa fie alesi de prima transa de consilieri care sa nu fie reprezentativi din punct de vedere politic si apoi nu vr putea fi schimbati decat cu majoritate de doua treimi", a declarat, miercuri, Nicusor dan, in debutul sedintei consiliului General.Primarul general a precizat ca "este un litigiu care este la Judecatoria Sectorului 1"."Din pacate, nu s-a solutionat pana in momentul asta. In prima secunda dupa solutionarea definitiva a acelui litigiu vom avea alegerea viceprimarilor", a mai declarat Dan.In 23 noiembrie, liderul PLUS Bucuresti, Vlad Voiculescu , explica, intr-o postare pe Facebook , de ce nu este inca viceprimar al Capitalei, la doua luni de la alegeri."Explicatia pentru toate acestea este de gasit nu in codul administrativ, ci intr-o modificare a Codului administrativ de acum o luna. (...) guvernul PNL a modificat in mod abuziv, electoral interesat, prostesc si iresponsabil una dintre legile fundamentale ale functionarii statului: Codul administrativ", sustinea el.CITESTE SI: Primarul Capitalei: "O sa avem avarii in iarna asta, dar nu in felul in care le-am avut in ultimele zile. A fost infiintat un call-center"