Statie de tramvai noua amenajate in Bucuresti in pasajul din Piata Victoriei. "Va fi in cele din urma conectata la metrou"

"Se lucreaza in Pasajul Piata Victoriei pentru realizarea unei statii de tramvai. Bucurestenii care vin cu tramvaiul pe aceasta ruta vor cobori chiar in Piata Victoriei, nu la cateva sute de metri distanta, iar statia va fi in cele din urma conectata cu statiile de metrou Piata Victoriei 1 si 2. Obiectivul nostru e sa realizam o integrare cat mai buna a diverselor mijloace de transport public, pentru a creste mobilitatea bucurestenilor", a scris Nicusor Dan pe Facebook In Capitala s-a mai deschis un santier luna aceasta. Constructia noii statii de metrou pe Magistrala 2 a inceput luni, 18 ianuarie. Se fac lucrari atat la nivel suprateran, intre actuala statie Berceni si soseaua de centura, precum si pentru extinderea caii de rulare a metroului cu inca 1,6 kilometri.