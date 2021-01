Inscriptia "Primaria Capitalei" va disparea de pe tricourile jucatoarelor de la CSM Bucuresti. Nicusor Dan: "Am asigurat echipa de stabilitate financiara in 2021"

"O componenta importanta a muncii mele de pana acum a fost sa incerc sa recladesc increderea in Primarie. A constructorilor, a creditorilor, a Comisiei Europene, a ONG-urilor, a mediilor profesionale. Toti cer Primariei doar predictibilitate si seriozitate. Asta am facut si in seara asta cu echipa de handbal feminin de la CSM Bucuresti. O echipa de profesioniste, intre primele din Europa, care nu au meritat starea de incertitudine care dureaza de aproape doi ani. Cu acordul majoritatii din Consiliul General, am asigurat echipa de stabilitate financiara in 2021. Echipa de handbal feminin este un element important de promovare a orasului. Avem de imbunatatit marketingul pentru a aduce mai multi bani privati la echipa. In sensul acesta, am decis sa inlaturam inscriptia 'Primaria Capitalei' de pe echipamentele de joc, in primul moment in care regulamentele competitiilor ne-o vor permite", a scris marti edilul general pe Facebook El e mentionat ca va stimula sportul de masa si sportul scolar, reamintind ca in sedinta din 8 decembrie, Consiliul General al Capitalei a adoptat un proiect de hotarare prin care a solicitat Guvernului transmiterea terenurilor si cladirilor in care isi desfasoara activitatea cluburile sportive scolare si cluburile elevilor din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei si Cercetarii in domeniul public al Municipiului Bucuresti."Sunt multe de facut pentru sport. Vom stimula sportul de masa si sportul scolar. Am facut un prim pas solicitand Ministerului Educatiei preluarea cluburilor sportive scolare, avem o problema cu reteaua de baze sportive si cu accesul la bazele sportive. Pentru moment ne concentram pe alte urgente, dar in cateva luni vom veni cu o strategie pentru sport", a precizat Nicusor Dan.Pe 8 octombrie, edilul general arata ca si-ar dori ca echipa de handbal feminin a CSM Bucuresti sa atraga mai multe fonduri din alte surse decat de la Primaria Capitalei."Clubul Sportiv Municipal are echipa de handbal pe care o cunoastem cu totii, dar are si foarte multe echipe de copii si juniori, pe care as vrea sa le pastram in continuare. In ceea ce priveste echipa de handbal, ea este o oportunitate pe care noi o avem. Nu cred ca a fost 'vanduta' corect, in sensul de marketing, performanta pe care ea reuseste sa o sustina constant. Nu se pune problema desfiintarii in acest moment a echipei de handbal feminin, dar mi-as dori foarte mult ca banii pe care ea ii atrage din alte surse decat Primaria Capitalei sa fie mult mai multi decat o face in momentul de fata", afirma Nicusor Dan intr-un interviu la RFI.