Inscriptiile cu "Primaria Capitalei" vor fi date jos de pe autobuzele STB. Nicusor Dan: "Spatiile vor fi vandute pentru reclame"

Postarea lui Nicusor Dan

"N-am inteles niciodata de ce s-a decis asa ceva, dar foarte probabil are legatura cu cultul personalitatii fostului primar," scrie Nicusor Dan.Conform edilului, operatiunea de decolantare deja a inceput, urmand ca spatiile ramase libere sa fie puse la dispozitie pentru alte reclame.Vehiculele destinate transportului public local vor fi decolantate, iar spatiul respectiv va fi vandut pentru reclame comerciale. E vorba de vehiculele STB pe care scrie acum "Primaria Capitalei". Stim cu totii ca sunt ale primariei, nu e nevoie ca acest lucru sa fie scris peste tot.N-am inteles niciodata de ce s-a decis asa ceva, dar foarte probabil are legatura cu cultul personalitatii fostului primar.In loc sa facem reclama inutila Primariei Capitalei pentru un serviciu public pe care oricum il furnizeaza, vom cauta sa colectam fonduri suplimentare de la agentii economici privati care isi doresc reclama in spatiul public.Operatiunea de decolantare deja a inceput, urmand ca spatiile ramase libere sa fie puse la dispozitie pentru alte reclame.