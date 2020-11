Cine e Liliana Toderiuc Fedorca, numita consilier personal al lui Nicusor Dan la invatamant si cultura

Cine este Liliana Toderiuc Fedorca

Sotul ei, gasit incompatibil de ANI de doua ori

"Saptamana aceasta am acceptat provocarea de a deveni unul dintre consilierii Primarului General al Capitalei, Nicusor Dan. Astfel, am inceput activitatea la Primaria Capitalei pentru domeniile invatamant si cultura, punand la bataie toata experienta si expertiza mea de atatia ani", a scris Fedorca pe Facebook.Ea spune ca aceasta propunere o onoreaza si o responsabilizeaza. "Multi dintre voi ma cunoasteti si stiti cat de implicata si de determinata sunt in activitatea mea de zi cu zi si aveti incredere in mine", a mai scris Fedorca.Pentru inceput, aceasta va lucra la primarie cu program scurt, permis de lege , urmand ca in curand sa incheie mandatul de inspector general adjunct si sa ocupe o functie plina in echipa lui Nicusor Dan, scrie Cultura la duba Liliana Toderiuc Fedorca, de profesie profesoara de matematica, este apropiata a ministrului Educatiei, Monica Anisie si a candidat anul acesta pe listele PNL pentru un post de consilier general la Primaria Capitalei.Ea conduce Comisia Municipala de Organizare si desfasurare a examenelor nationale si comisia de admitere in invatamantul liceal, profesional si dual.In schimb, nu are nicio experienta in domeniul culturii, mai precizeaza sursa citata.Autoritatea Nationala de Integritate (ANI) l-a gasit de doua ori pe Stelian Victor Fedorca in incompatibilitate. Acesta a ocupat numeroase functii platite din bani publici, iar unele dintre ele au coincis pe perioade de cativa ani.In 2013, el a fost dat afara din functia de secretar de stat in Ministerul Educatiei, intrucat a ocupat functiile de director-consilier in Ministerul Educatiei si apoi secretar de stat in Ministerul Educatiei, simultan cu cea de director al Colegiului National "Mihai Eminescu" din Bucuresti.In plus, in perioada 16 mai 2012 - 1 februarie 2013, Stelian Fedorca a fost in incompatibilitate fiindca a detinut simultan atat functia de secretar de stat in Ministerul Educatiei, pe cea de director al Colegiului National "Mihai Eminescu", cat si calitatea de comerciant in cadrul "Fedorca Stelian Victor Persoana Fizica Autorizata", mai arata sursa citata.Citeste si: Cine sunt si ce experienta au consilierii personali numiti de noii primari ai Capitalei. Legaturile anterioare ale acestora cu actualii edili