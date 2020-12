Ministrul Mediului a discutat cu primarul Nicusor Dan despre poluarea din Bucuresti

"Una dintre temele discutate a fost situatia privind calitatea aerului la nivelul municipiului Bucuresti - tema care face obiectul unei proceduri de infringement declansata de Comisia Europeana impotriva Romaniei - precum si episoadele de cresteri ale poluantilor inregistrate in ultima perioada. A fost stabilit calendarul extinderii punctelor de masurare in aglomerarea Bucuresti-Ilfov, precum si despre masurile concrete de imbunatatire ale calitatii aerului pe care autoritatea locala urmeaza sa le implementeze", se spune in postare.In ceea ce priveste managementul deseurilor in Bucuresti si cresterea gradului de reciclare, cei doi oficiali au convenit stabilirea, cat mai curand posibil, a unei intalniri la care sa participe si primarii celor 6 sectoare ale Capitalei, pentru stabilirea unei strategii unitare privind gestionarea deseurilor.Un alt punct important pe agenda discutiilor a fost eco-mobilitatea. Potrivit sursei citate, s-a discutat despre stimularea utilizarii vehiculelor electrice si extinderea retelei de puncte de incarcare pentru acestea, despre sistematizarea traficului rutier, despre modernizarea retelei de transport in comun si despre crearea de noi piste de biciclete In cadrul intalnirii de lucru, oficialii au discutat si despre cresterea actiunilor de preventie si control, la nivelul Bucurestiului, in ceea ce priveste respectarea legislatiei de mediu, precum si despre imbunatatirea colaborarii intre Comisariatul Municipiului Bucuresti al Garzii Nationale de Mediu si Politia Locala.