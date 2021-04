Razboiul local PNL-USRPLUS, faza pe bugete: "Totul porneste de la bani, asta e realitatea!"

Scandalurile PNL-USRPLUS pornesc de la bani

Scandal PNL-USRPLUS pe bugetul Capitalei

Scandal PNL-USRPLUS si la Iasi

La Sectorul 1 spiritele s-au calmat

"Nu peste tot s-a realizat marea alianta PNL-USRPLUS, asa cum o vedeti acum la nivel central, desi si acolo sunt probleme. Avem mari probleme in unele zone din tara, unde ai nostri nu reusesc deloc sa se inteleaga cu cei de la USRPLUS.Totul porneste de la bani, asta e realitatea. Uitati-va ce se intampla la Iasi, la Sectorul 1 si acum si la Bucuresti. E foarte greu sa te intelegi cu cei de la USRPLUS, oricat de mult ne-am dori noi sa salvam niste aparente. Trebuie sa recunoastem, ce s-a intamplata astazi la Primaria Capitalei ne-a socat, chiar nu ne asteptam la asta. Aici sunt consecintele remanierii lui Vlad Voiculescu , in mod clar", au precizat surse liberale pentruDiscutiile pe tema bugetului din Capitala, cel al Sectorului 1, precum si al municipiului Iasi, au scos la iveala problemele cu care se confrunta, in realitate, relatia dintre PNL si USRPLUS, oficializata in urma cu cateva luni.Miza uriasa a scandalului generat de votul pe bugetul Primariei Capitalei o reprezinta administrarea unei sume uriase de bani: 355 de milioane de lei. Concret: vorbim despre bugetul Administratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti (ASSMB) care este controlat exclusiv de catre primarul general. O alta miza insa, a scandalului generat miercuri, 28 aprilie, la Primaria Capitalei, o reprezinta si schimbarea managerilor de spitale.De altfel, tensiunile dintre PNL si USRPLUS, care au facut ca miercuri bugetul Capitalei sa nu treaca la vot, reprezinta un real pericol chiar pentru coalitia de guvernare, motiv pentru care premierul Florin Citu a anuntat ca se va implica in scandal, ca va avea o discutie cu copresedintele USR PLUS Dan Barna si ca ii va invita la discutii pe consilierii din Bucuresti pentru a media disputa."Coalitia functioneaza foarte bine. Am auzit in timpul sedintei de guvern ca bugetul Capitalei nu a fost adoptat. O sa am o discutie si o sa vorbesc cu domnul Barna sa ii chemam pe cei de la Bucuresti sa vedem, cum putem sa rezolvam situatia, care sunt nemultumirile. Trebuie sa avem un buget al Bucurestiului rapid. Sunt investitii care trebuie facute, dar vom avea o discutie si ne vom implica sa avem o rezolvare cat mai repede", a declarat Florin Citu.De mentionat ca fara voturile USR PLUS bugetul Capitalei pentru anul 2021 nu poate fi adoptat, insa chiar daca toti consilierii USR ar vota alaturi de cei ai PNL si PMP, bugetul ar putea fi adoptat la limita, fara sprijinul social-democratilor.Fostul secretar general al PMP Ioana Constantin afirma, miercuri seara, ca ce a facut USR PLUS la votarea bugetului Capitalei "se numeste santaj" "Ce a facut USR-PLUS la votarea bugetului Capitalei se numeste santaj. Cum e, domnule Vlad Voiculescu? Iar va luptati cu mafia din sanatate? Daca primarul Nicusor Dan ar fi oferit control pe zona de sanatate viceprimarului PLUS, bugetul trecea, consilierii USR-PLUS ar fi votat bugetul cu mare avant. Concret, vorbim despre spitalele din Capitala Tarii si despre conducerile acestora. E simplu, vorbim despre managerii spitalelor.Pentru ca amicul lui Vlad Voiculescu, viceprimarul PLUS, nu a primit atributiile, dreptul de semnatura de la primar, consilierii USR-PLUS s-au opus bugetului. E o rafuiala jenanta a lui Vlad Voiculescu cu Nicusor Dan, pornita din momentul in care Nicusor nu l-a acceptat viceprimar pe dl. Goe Voiculescu. La acel moment, tot control pe zona de sanatate dorea Voiculescu", a scris, mierc uri seara, pe Facebook , Ioana Constantin. Dan Barna spune ca s-a oferit inca de duminica sa medieze conflictul intre Nicusor Dan si consilierii USR-PLUS pe tema bugetului Bucurestiului, insa nu a fost contactat de niciunii dintre ei."Am discutat duminica cu Nicusor Dan si cu consilierii, le-am spus ca sunt dispus sa mediez. Nu m-a contactat nimeni", a spus Dan Barna.Un amplu scandal intre PNL si USRPLUS a pornit zilele trecute si la Iasi, cand bugetul local nu a putut fi votat din cauza ca USRPLUS, care ceruse reducerea cheltuielilor de personal cu 15 milioane de lei, dar a fost refuzat de PNL, s-a abtinut de la vot, iar consilierii PSD au iesit din sala. Asa cum s-a intamplat si in Capitala, doar cu voturile PNL si PMP bugetul local nu a putut fi votat, motiv pentru care s-a dat drumul acuzatiilor si atacurilor intre PNL si USRPLUS.La Iasi, insa, liberalii se confrunta si cu o mare problema. Edilul Mihai Chirica este inculpat intr-un dosar deschis de DIICOT referitor la un bloc construit ilegal in Copou pe un teren concesionat de primarie, iar liderii USRPLUS au cerut public liberalilor retragerea sprijinului politic."Solicit PNL o decizie politica urgenta care sa includa retragerea sprijinului politic pentru dl Chirica, demiterea dlui Harabagiu din functia de city manager si mandatarea unor consilieri locali PNL pentru discutii ulterioare despre buget.Dl Chirica nu are cum sa mai participe la negocieri pe buget, fiind acum inculpat in doua dosare de coruptie. Ii solicit dlui Chirica demisia imediata. Iasul are nevoie de un primar care sa se ocupe de oras, nu de dosare penale", a scris Chichirau pe Facebook.Dupa ce a fost respins de cinci ori pana acum cu voturile PSD si PNL, bugetul Sectorului 1 a fost votat, intr-un final, miercuri, de Consiliul Local. Daca la Iasi USRPLUS refuza sa voteze bugetul, la Sectorul 1 liberalii erau cei care nu doreau sa voteze bugetul, acestia invocand ca primarul Clotilde Armand nu ar fi tinut cont de o decizie a Tribunalului Bucuresti prin care a fost suspendata o hotarare a consiliului de la inceputul lui decembrie privind reorganizarea unor structuri ale primariei.Miercuri, 28 aprilie, liderul PNL Sector 1, Sebastian Burduja , anunta victoria intr-o postare pe pagina de Facebook:"Sectorul 1 va avea de astazi sansa unui buget legal, orientat pe proiecte pentru cetateni. Acesta este rezultatul discutiilor purtate in ultimele zile cu partenerii de guvernare locala de la USRPLUS. Castigul este al cetatenilor, care vor fapte, nu scandaluri, rezultate, nu vorbe. Probabil ca multi v-ati intrebat de ce a fost atata valva pe subiectul bugetului local in ultimele saptamani. Nu ne-am indoit nicio secunda de argumentele noastre. Legea nu se negociaza. Iar respectarea deciziei unei instante nu se discuta. Ma bucur ca am gasit cea mai buna solutie, dupa zile de consultari. In sedinta de astazi, consilierii #PNL propun un amendament important la proiectul de buget, impreuna cu consilierii USRPLUS, prin care provizionam toate sumele necesare pentru respectarea hotararii instantei. Astfel, bugetul intra in legalitate.", a scris Sebastian Burduja, presedintele PNL Sector 1.