Miza reala a scandalului pe buget de la Primaria Bucuresti: administrarea unui "tort" de 355 de milioane de lei

Principala nemultumire vine de la faptul ca inlocuitorul lui Vlad Voiculesc in functia de viceprimar, Horia Tomescu, nu are drept de semnatura pe deciziile administrative care privesc spitalele din subordinea Primariei, ci doar atributii de coordonare.Concret, anumite hotarari, precum numirea sau demiterea de manageri de spitale, se pot face doar cu semnatura primarului general. In ecuatie mai intra si bugetul Administratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti (ASSMB) - de 355 de milioane de lei, care este controlat exclusiv tot de catre primarul general.Consilierii USR -PLUS acuza faptul ca in timpul campaniei electorale Nicusor Dan ar fi promis ca Vlad Voiculescu va fi cel care se va ocupa efectiv de spitale."Nu sunt cerinte noi. Sunt promisiunile din campanie . Principala obiectie pe care o are USR PLUS nu este afilierea politica a unor manageri, ci cum au ajuns acolo. Pentru noi e important sa fie facute concursuri. De asta am cerut inchiderea mandatului directorului ASSMB. Trebuie incheiate mandatele din timpul doamnei Firea. Pentru asta, sigur, este nevoie de semnatura", a declarat deputatul USR-PLUS Oana Toiu, intr-o interventie la Digi24.Cateva ore mai tarziu, consilierii USR-PLUS au venit cu alte explicatii pentru refuzul de a vota bugetul Capitalei. Ei sustin ca versiunea de buget prezentata de catre Nicusor Dan nu este realista si ca veniturile prognozate sunt exagerate. De asemenea, consilierii il acuza pe primarul general ca le-a interzis accesul la informatiile pe care se fundamenteaza bugetul si au cerut retragerea proeictului.De cealalta parte, Nicusor Dan s-a declarat uluit de decizia consilierilor USR-PLUS. Primarul mai sustine ca a discutat cu fiecare dintre grupurile de consilieri si ca bugetul a fost prezentat inca de acum sase saptamani."Sunt uluit. Am avut un buget, primarul a discutat cu fiecare din grupurile de consilieri din majoritate, ele au discutat intre ele pe aceasta propunere de acum sase saptamani si acum venim si spunem ca e un alt buget. Realmente nu se poate asa ceva. Toate discutiile care trebuia sa aiba loc au avut loc si au fost extrem de civilizate", a declarat Nicusor Dan, in sedinta CGMB din 28 aprilie.In ce-i priveste pe liberali, PNL a anuntat ca sustine propunerea de buget initiata de catre primarul general."Suntem parteneri corecti si stim sa fim alaturi de primarul general in eforturile lui si mai ales atunci cand are nevoie de sustinerea si intelegerea noastra. Avem foarte multe asteptari si noi fata de ceea ce trebuie facut, dar le putem rezolva lucrand impreuna. Facem acest lucru din respect fata de primar, dar in special din respect fata de bucurestenii care ne-au acordat voturile, pentru ca ei vor sa ne apucam de treaba in Bucuresti", a declarat Diana Mardarovici, consilier PNL, in sedinta CGMB.Prim-vicepresedintele PSD Gabriela Firea a anuntat inca de sambata trecuta ca nu va vota bugetul propus de NIcusor Dan, asta daca nu va accepta amendamentele propuse de catre PSD."Noul Bucuresti promis a devenit, in doar 7 luni de guvernare a 'oamenilor politici puri, de tip nou', un oras blocat, in care nu se mai construieste nimic, santierele publice sunt inghetate, cele private primesc avize doar pe pile politice, spitalele nu primesc alocarile necesare, se anuleaza programe sociale, nu se asfalteaza, nu se dau tratamente pentru tantari, sectorul cultural este lasat de izbeliste! Singura preocupare a noilor sefi de la Capitala este angajarea prietenilor politici si afacerile pentru grupul lor de interese!", a scris Firea pe Facebook Vicepresedintele PSD a mai subliniat ca bugetul ar fi unul "dezechilibrat, care va aduce austeritate", si ca amendamentele consilierilor PSD sunt pentru sanatate, termoficare, transport si infrastructura."De aceea, anuntam ca cei 21 de consilieri generali social - democrati NU au niciun argument sa voteze bugetul propus de Nicusor Dan la Primaria Capitalei, daca nu accepta amendamentele colegilor nostri! Este un buget dezechilibrat, care va aduce austeritate si grave probleme pentru bucuresteni. Pentru a ramane fideli juramantului ca ii vom ajuta pe cetateni, consilierii generali PSD vor depune amendamente care urmaresc sa protejeze orasul si locuitorii sai. Principalele amendamente ale consilierilor generali PSD sunt pentru sanatate, termoficare, transport, infrastructura - domenii vitale pentru Capitala, insa nici restul sectoarelor nu au fost uitate", a adaugat Firea.