Neintelegeri in coalitia de dreapta: Un primar de sector se plange ca Nicusor Dan nu ii raspunde la telefon

Fostul consilier general Vlad Voiculescu , cel care trebuia sa fie propunerea de viceprimar al Capitalei, spunea si el ca Nicusor Dan nu ii raspunde la telefon, astfel ca nu ar fi putut exista o colaborare in cadrul primariei."Am evitat sa ma pronunt public pe aspecte care tineau de felul in care a functionat - sau mai degraba nu a functionat - echipa votata de bucuresteni. In general, fara incredere, nu se poate construi nimic. Iar cand cel alaturi de care ai candidat nu iti raspunde la telefon mai bine de o luna dupa seara alegerilor... nu e chiar un semn bun", scria Vlad Voiculescu pe Facebook.