Nicusor Dan, despre poluarea din Capitala: "Sunt mii de locuri in care se depoziteaza ilegal gunoaie, acestea trebuie sa dispara"

"Locurile acestea trebuie sa dispara si din Bucuresti, si din Ilfov", a subliniat el."Exista doua chestiuni care trebuie facute in directia aceasta. In primul rand, trebuie sa largim foarte mult capacitatea noastra de monitorizare, pentru ca noi, ca autoritati vorbesc, in momentul de fata functionam cu sase statii care sunt in interiorul Bucurestiului si cu doua statii care sunt in Ilfov - asta e toata monitorizarea pe care o ofera Agentia pentru Protectia Mediului.Nimic nu opreste Primaria Capitalei sa isi instaleze propria retea de monitorizare si au existat bani pentru asta in buget, incepand din 2016 pana azi, dar nu s-au concretizat. Aceasta este o directie de actiune, pentru ca in momentul in care monitorizezi mult mai mult poti sa ajungi mult mai usor la poluator. In al doilea rand, cetatenii ne-au semnalat - si asta este o problema care tine de politiile locale - mii de locuri in care se depoziteaza ilegal gunoaie. Locurile acestea trebuie sa dispara si din Bucuresti, si din judetul Ilfov, si asta este o chestiune care tine de politiile locale, care trebuie sa fie coordonate pe aceasta chestiune si va asigur ca o sa o facem", a declarat Nicusor Dan, la B1 TV. Declaratia primarului general ales vine in contextul in care reteaua independenta de monitorizare a aerului, airly.eu, a inregistrat depasiri spectaculoase pentru poluarea cu particule PM10 si PM2,5, pana aproape de 350%, in noaptea de joi spre vineri, in Capitala, desi traficul auto, considerat principala sursa de poluare din Bucuresti, este la un nivel ceva mai scazut pe fondul pandemiei de COVID-19.Garda de Mediu a anuntat, duminica, ca "in urma informatiilor aparute in mediul online referitoare la depasiri ale principalilor parametri de calitate ale aerului inregistrate de retelele alternative de senzori, echipele de permanenta ale Garzii Nationale de Mediu din cadrul comisariatelor Ilfov si Bucuresti au controlat in cursul noptilor de 23 spre 24 si 24 spre 25 octombrie, zonele unde senzorii de masurare a calitatii aerului aratau depasiri foarte mari, Militari, Bragadiru, Rahova si Colentina"."In urma verificarilor, echipa de permanenta a comisariatului judetean Ilfov a identificat o posibila sursa de poluare, o topitorie care insa nu functiona in perioada controlului, aceasta fiind sanctionata anterior de catre reprezentatii GNM- CJ Ilfov. In acest caz a fost propusa si intocmirea unui de dosar penal. Ulterior comisarii GNM s-au deplasat in zona Sintesti-Ilfov, in apropiere de Str. Zlatari, unde s-a constatat un miros foarte puternic. Nu s-a putut identifica in perioada controlului sursa exacta de poluare", se mai arata, printre altele, in comunicatul Garzii de Mediu.