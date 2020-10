UPDATE Nicusor Dan: Am facut testul COVID-19 si am decis sa ma autoizolez pana la aflarea rezultatului

Anuntul initial

Dan a fost prezent duminica seara la Romania Tv alaturi de premierul Ludovic Orban , care la randul sau este in autoizolare pana ii vine rezultatul testului COVID. Seful Executivului a participat marti la emisiunea lui Silviu Manastire de la postul B1 Tv, moderator care este infectat cu noul virus."Am facut testul COVID-19 si am decis sa ma autoizolez pana la aflarea rezultatului, dupa ce am aflat astazi ca este posibil sa fi fost expus contactarii virusului.In afara emisiunilor tv, am purtat permanent masca si militez pentru respectarea tuturor masurilor de protectie impotriva acestei boli. Nu am niciun fel de simptome specifice bolii. Revin curand - cu vesti bune, sper", a scris Nicusor Dan luni pe Facebook Primarul general ales al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat ca se va testa in cursul zilei de luni pentru a afla daca este infectat sau nu cu noul coronavirus."In cursul zilei de azi ma testez", a precizat Nicusor Dan, intr-o conferinta de presa sustinuta la finalul unei vizite de lucru la Ministerul Fondurilor Europene.Luni dimineata, premierul Ludovic Orban a solicitat testarea pentru coronavirus, dupa ce una dintre persoanele alaturi de care s-a aflat in acelasi platou de televiziune, in cursul saptamanii trecute, a fost confirmata pozitiv.Si Nicusor Dan a fost in platoul respectivei televiziuni, saptamana trecuta, dar a precizat ca nu intra in categoria contactilor directi.Ludovic Orban a participat duminica seara, alaturi Nicusor Dan, la o emisiune la Romania TV.