Nicusor Dan a anuntat cand depune juramantul: Joi, la amiaza

Intrebat la Digi24 cand isi va prelua mandatul de primar, Nicusor Dan a raspuns: "Joi la amiaza, peste o zi si jumatate, joi la amiaza o sa depunem juramantul - primar si consilieri generali - si de atunci o sa intram in mandate".Curtea de Apel Bucuresti l-a validat, luni, pe Nicusor Dan in functia de primar general al Capitalei, dupa ce instanta a respins toate cele 52 de apeluri formulate in acest caz, decizia instantei fiind definitiva.Pe 12 octombrie, Nicusor Dan a fost validat de Tribunalul Bucuresti in functia de primar general al Capitalei, insa el nu si-a putut prelua mandatul, deoarece decizia instantei a fost contestata de 52 de persoane. Curtea de Apel a respins luni cele 52 de apeluri ca fiind tardiv formulate si l-a validat pe Nicusor Dan in functia de primar general.