Nicusor Dan a dispus ca ISC sa aiba acces la autorizatiile emise de Municipalitate in ceea ce priveste constructiile

Edilul a intors astfel decizia de acum trei saptamani a Directiei Generale Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Primariei Generale, prin care arhitectul-sef al Capitalei, Stefan Dumitrascu (numit in functie de precedentul primar), refuza solicitarea Inspectoratului de Stat in Constructii de a pune la dispozitia ISC o serie de documente, mai transmite sursa citata.Noul primar al Capitalei considera ca e nevoie de transparenta deplina in Bucuresti in legatura cu documentele de urbanism si autorizatiile de constructie - atat in ceea ce priveste trecutul, cat si in ceea ce priveste viitorul."Institutiile de stat cu atributii de control, dar si bucurestenii, au dreptul sa stie cum s-au dat autorizatii de constructie in Capitala. A bloca astfel de informatii e o sfidare inacceptabila. Doresc o primarie transparenta si constienta de responsabilitatile ei in fata publicului", a precizat Nicusor Dan, conform sursei mentionate.