Nicuşor Dan nu a putut intra în sediul guvernului pentru că nu a avut certificatul verde. Întâlnirea a fost mutată

Primarul Capitalei, Nicuşor Dan a mers, joi, 4 noiembrie, la sediul guvernului, pentru o întâlnire cu premierul interimar Florin Cîţu, însă nu a reuşit să intre pentru că nu avea certificatul verde, care este cerut la accesul în instituţiile publice. Întâlnirea a fost mutată la sediul PNL Bucureşti, unde a fost prezent şi primarului Sectorului 6, Ciprian Ciucu, preşedinte al filialei.

Întâlnirea fusese anunţată oficial în programul premierului interimar, Florin Cîţu.

”Nu am în momentul ăsta (certificatul verde, nr), dar nu acesta este motivul pentru care am venit aici. Am ajuns acolo şi mi s-a comunicat că întâlnirea s-a mutat aici şi am luat maşina şi am ajuns aici”, a spus Nicuşor Dan, la sediul PNL Bucureşti, unde s-a întâlnit cu premierul interimar, Florin Cîţu şi cu primarul sectorului 6, Ciprian Ciucu.

El a afirmat, după întâlnire, că s-a discutat despre preţul gigacaloriei, în contextul majorărilor de preţuri la energia electrică şi gaze şi care este ajutorul echitabil pe care Guvernul trebuie să îl dea oraşelor.

”Am susţinut în faţa premierului că soluţia cea mai echitabilă este ca Guvernul să intervină astfel încât acel preţ fixat de ANRE de producţie, care este obligatoriu pentru toate sistemele oraşelor, să coboare. Adică anul trecut acel preţ era în jur de 195 de lei, anul acesta este în jur de 380 de lei, aşa cum a fost fixat de ANRE. Ceea ce poate să facă Guvernul este ca, subvenţionând gazul pe care să scadă preţul de producţie care este furnizat de ANRE”, a spus Nicuşor Dan.

Primarul a fost întrebat ce valoare va avea subvenţia anul acesta, el precizând că nu există un răspuns în acest moment, înainte de intervenşia Guvernului.

Nicuşor Dan a arătat că, pentru Bucureşti, factura pe luna noiembrie va veni în cursul lunii ianuarie.

