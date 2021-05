Nicusor Dan: "Am convenit ajustari la proiectul de buget, ajungand astfel la o forma acceptata de toata lumea"

"Discutiile de joi seara privind bugetul Capitalei au inregistrat progresele sperate si am convenit o serie de ajustari la proiectul de buget, ajungand astfel la o forma acceptata de toata lumea", a anuntat primarul Capitalei Nicusor Dan intr-o postare pe Facebook , precizand ca sustine sporirea solidaritatii in coalitie, dar si realism maxim in privinta chestiunilor dificile.Primarul Capitalei a convocat sedinta CGMB pentru votarea bugetului pentru vineri, 7 mai, de la ora 15.30."Multumesc liderilor si reprezentantilor USR PLUS, PNL si PMP pentru contributia la gasirea unei solutii. E posibila convocarea in urmatoarele ore a unei sedinte de Consiliu General, in care vom supune din nou la vot proiectul de buget, cu modificarile agreate", precizeaza Nicusor Dan PNL si USR PLUS au avut negocieri miercuri si joi pentru a debloca votul asupra bugetului Capitalei, respins din cauza opozitiei consilierilor USR PLUS, care l-au considerat nerealist.