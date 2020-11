Nicusor Dan: Am alocat 200 de medici scolari la DSP si, in sfarsit, suntem cu anchetele la zi. O sa avem suplimentarea paturilor ATI din Bucuresti

"Inainte de a ajunge la ATI, trebuie sa ne uitam la cum putem sa evitam sa ajungem in spital. Am reusit sa colaboram cu institutiile, in sfarsit, DSP avea un deficit de personal si am alocat 200 medici scolari si in sfarsit suntem cu anchetele la zi", a afirmat, marti seara, la B 1 TV, Nicusor Dan.Acesta a precizat ca este o presiune mare pe sectiile de ATI si se cauta solutii pentru suplimentarea numarului de paturi."Pe paturile ATI e o presiune acum (...) Exista cateva locuri libere la Spitalul Malaxa care tine de noi. Suntem in curs de evaluare daca sa mai facem 20 de paturi intr-o cladire a Spitalului Colentina, s-a pornit deja proiectul pentru 16 paturi la Spitalul Victor Babes, mai exista posibilitatea de 10 paturi la Spitalul Sfantul Stefan si mai exista posibilitatea la Spitalul Modular din Pipera, de 20. Suntem in etapa de analiza si cred ca, intr-un termen rezonabil, o sa avem suplimentarea paturilor ATI din Bucuresti", a mai afirmat primarul general.Acesta considera ca "este important" sa nu se ajunga in sectiile de ATI, iar majoritatea bucurestenilor respecta masurile impuse. "Am facut un chestionar pe transportul public si taxi si am identificat unele zone unde nu prea se poarta masca si acolo merge Politia Locala sa le spuna oamenilor sa poarte masca", a mai afirmat Nicusor Dan.In municipiul Bucuresti s-au confirmat, in ultimele 24 de ore, 1.147 noi cazuri de infectare cu noul coronavirus , ajungandu-se la un total de 60.859.