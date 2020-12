Nicusor Dan: Am raspuns Comisiei Europene pe infringementul referitor la calitatea aerului din Bucuresti. Am solicitat sa fim judecati pe baza rezultatelor acestui mandat

"Continuam sa stingem focuri. Am raspuns Comisiei Europene pe doua proceduri de infringement impotriva Romaniei cu privire la calitatea aerului din Bucuresti - una legata de problema prafului (PM10), alta legata de poluarea cu oxizi de azot (NO2). In esenta, am solicitat un ragaz pentru a fi judecati pe baza rezultatelor acestui mandat, am aratat vointa noii administratii municipale de a aborda transant problema poluarii aerului si am informat despre masuri concrete, deja luate sau pe care le vom lua, pentru a reduce poluarea", a transmis Nicusor Dan pe Facebook Primarul Capitalei a declarat ca reabilitarea retelei de termoficare si extinderea retelei de monitorizare a calitatii aerului vor imbunatati situatia din Bucuresti."Dintre deciziile deja luate si care vor duce la imbunatatirea calitatii aerului in Bucuresti, am mentionat contractele semnate pentru reabilitarea retelei de termoficare, alocarile din Planul National de Redresare si Rezilienta pentru reteaua de termoficare si anveloparea termica a cladirilor, alocarile din fondul european de modernizare pentru modernizarea a 3 CET-uri, extinderea retelei de monitorizare a calitatii aerului, aflata in achizitie publica si colaborarea sporita a Primariei Capitalei cu Garda de Mediu (prin detasare de politisti locali si folosirea laboratorului mobil) pentru a sanctiona mai sever incalcarile legislatiei de mediu", a completat Dan.Nicusor Dan a mai scris ca a informat Comisia Europeana in legatura cu Planul Integrat de Calitate a Aerului si proiectele destinate reducerii si electrificarii traficului rutier."Cu privire la masurile viitoare, am informat Comisia Europeana despre elaborarea unui nou Plan Integrat de Calitate a Aerului in Bucuresti, un prim set de masuri pentru spatiile verzi (finalizarea Registrului Spatiilor Verzi pentru a opri distrugerea lor, stoparea toaletarilor si interventiile profesioniste asupra arborilor), precum si despre proiectele destinate reducerii si electrificarii traficului rutier (metroul de suprafata, parcarile de tip park&ride de la intrarile in oras, modernizarea a 48 de kilometri de linie de tramvai, semaforizarea inteligenta a traficului, optimizarea rutelor transportului in comun)", a mai scris Dan.