Nicusor Dan anunta ca proiecte cum ar fi metroul de suprafata sau reabilitarea sinelor de tramvai se vor realiza cu fonduri europene

"Multe din proiectele pe care le facem sunt pe POR - Programul Operational Regional - iar finantarea este de 40%. E posibil ca statul roman sa vina cu alti 40%, iar Primaria sa contribuie cu 20%"a, declarat Nicusor Dan, miercuri seara, intr-o emisiune la B1 Tv.Unul dintre aceste proiecte este metroul de suprafata, care poate fi pus in aplicare in parteneriat cu Ministerul Transporturilor si care ar costa 500-600 de milioane de euro."Din fericire aici titularul de proiect este Ministerul Transporturilor pentru ca el are infrastructura. El va fi operat de Primaria Capitalei prin aceste mici trenuri in parteneriat cu Ministerul Transporturilor, care sa aiba infrastructura. Deci Primaria va plati CFR -ului mentenanta infrastructurii CFR pe care o foloseste", a mai declarat Nicusor Dan.El a explicat ca Primaria va fi un operator care va plati CFR folosinta infrastructurii, la fel cum platesc operatorii privati. Dan a precizat ca liniile de tren nu se vor intersecta cu sosele, catalogand acest aspect drept unul "foarte important".Intrebat cand ar urma sa fie finalizat metroul de suprafata, primarul ales al Capitalei a raspuns: "O sa-l avem pana la sfarsitul mandatului".Un alt proiect care ar urma sa fie dezvoltat din fonduri europene este cel privind reabilitarea liniilor de tramvai din Capitala."Daca cumva nu o sa facem sinele de tramvai sa trebuiasca sa dam banii europeni pe care i-am luat pe tramvaie, ceea ce o sa fie dureros. Pe aceasta chestiune este semnat contractul in 2018", a mai afirmat Nicusor Dan.Dan a spus ca in termen de trei ani ar urma sa fie reabilitate conductele sistemului de termoficare.El a precizat ca "foarte probabil" pana in primavara va fi semnat contractul si pentru reabilitarea, tot din fonduri europene, a retelei de termoficare a Capitalei.